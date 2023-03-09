Путин присвоил звания «гвардейская» двум подразделениям ВС

Согласно информации на сайте Минобороны, 71-я зенитная ракетная бригада была окончательно сформирована 1 июля 1968 г. В 1986 г. бригада была перевооружена на ЗРК «Бук». В августе 2011 г. соединение получило Боевое знамя нового образца. Подразделение выполняет боевые задачи в составе Восточного военного округа.