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Путин присвоил звания «гвардейская» двум подразделениям ВС

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266-му отдельному штурмовому авиационному полку и 71-й зенитной ракетной бригаде присвоено почетное наименование «гвардейских». Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля. 

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – сказано в документе. Указ вступил в силу с 9 марта. 

Согласно информации на сайте Минобороны, 71-я зенитная ракетная бригада была окончательно сформирована 1 июля 1968 г. В 1986 г. бригада была перевооружена на ЗРК «Бук». В августе 2011 г. соединение получило Боевое знамя нового образца. Подразделение выполняет боевые задачи в составе Восточного военного округа.

266-й отдельный штурмовой авиационный полк также находится в Восточном военном округе. Он начал формироваться в апреле 1941 г. в составе 71-й истребительной авиационной дивизии ВВС Закавказского военного округа на аэродроме Аджикабул Азербайджанской ССР. В 2016 г. он получил Боевое знамя нового образца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных