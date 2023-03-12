Мишустин 13 марта встретится с депутатами от «Единой России» и ЛДПР

16 марта на пленарном заседании депутаты Госдумы заслушают отчет о работе в 2022 г. Счетной палаты (СП). Источник «Ведомостей» в Госдуме рассказал, что вероятнее всего отчитываться будет и. о. председателя СП Галина Изотова. Источник также добавил, что заслушивание отчета СП перед отчетом правительства является стандартной процедурой. До этого отчет будет обсуждаться на заседаниях в комитетах Госдумы с участием аудиторов Счетной палаты.