Мишустин 13 марта встретится с депутатами от «Единой России» и ЛДПР
Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 марта встретится с депутатами Госдумы от партий «Единая Россия» и ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства перед парламентариями. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Первые консультации с депутатами состоятся в здании правительства. «Рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета позволяют обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов. Впервые такой формат был опробован в 2021 году», – добавили в пресс-службе.
12 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что заседание нижней палаты парламента, на котором Мишустин выступит с отчетом, пройдет 22 или 23 марта, по его словам, окончательная дата будет определена на следующей неделе. «Профильные комитеты в рамках подготовки отчета уже встречаются с вице-премьерами и министрами, с понедельника начинаются встречи фракций с Председателем Правительства. В течение 10 дней должны завершить эту работу», – написал он.
«РИА Новости» уточняет, что до 16 марта Мишустин проведет встречи с депутатами и других парламентских партий.
16 марта на пленарном заседании депутаты Госдумы заслушают отчет о работе в 2022 г. Счетной палаты (СП). Источник «Ведомостей» в Госдуме рассказал, что вероятнее всего отчитываться будет и. о. председателя СП Галина Изотова. Источник также добавил, что заслушивание отчета СП перед отчетом правительства является стандартной процедурой. До этого отчет будет обсуждаться на заседаниях в комитетах Госдумы с участием аудиторов Счетной палаты.