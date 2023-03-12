Захарова: переговоры о продлении зерновой сделки с участием России не велись

22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.