Захарова: переговоры о продлении зерновой сделки с участием России не велись
Переговоры о продлении зерновой сделки с участием российских представителей не велись, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос журналистов. Ее ответ опубликован на сайте министерства.
Захарова напомнила, что второй 120-дневный срок действия сделки истекает 18 марта. «Переговоры на этот счет, тем более с участием российских представителей, не велись», – рассказала она.
Официальный представитель МИДа уточнила, что позиция российской стороны по поводу сделки не изменилась – обе части «пакетного» предложения генсека ООН Антониу Гутерриша должны выполняться.
«Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций», – отметила Захарова.
Официальный представитель добавила, что 13 марта в Женеве состоится очередной раунд консультаций российской делегации с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и главой управления всемирной организации по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом, который в рамках зерновой сделки курирует меморандум Россия - ООН.
7 марта Reuters со ссылкой на чиновника в украинском правительстве сообщил о начале переговоров по зерновой сделке между Киевом и ООН. Источник отметил, что Украина не ведет переговоры напрямую с Россией. 8 марта Гутерриш прибыл в Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение выполнения условий сделки. В ходе встречи Гутерриш призвал продлить соглашение.
9 марта Захарова заявила, что в случае невыполнения части зерновой сделки, касающейся экспорта российского зерна и удобрений, прогноз по ее продлению будет пессимистичным.
22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.