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Политика

Захарова: переговоры о продлении зерновой сделки с участием России не велись

Ведомости

Переговоры о продлении зерновой сделки с участием российских представителей не велись, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос журналистов. Ее ответ опубликован на сайте министерства.

Захарова напомнила, что второй 120-дневный срок действия сделки истекает 18 марта. «Переговоры на этот счет, тем более с участием российских представителей, не велись», – рассказала она.

Официальный представитель МИДа уточнила, что позиция российской стороны по поводу сделки не изменилась – обе части «пакетного» предложения генсека ООН Антониу Гутерриша должны выполняться.

«Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций», – отметила Захарова.

Официальный представитель добавила, что 13 марта в Женеве состоится очередной раунд консультаций российской делегации с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и главой управления всемирной организации по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом, который в рамках зерновой сделки курирует меморандум Россия - ООН.

7 марта Reuters со ссылкой на чиновника в украинском правительстве сообщил о начале переговоров по зерновой сделке между Киевом и ООН. Источник отметил, что Украина не ведет переговоры напрямую с Россией. 8 марта Гутерриш прибыл в Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение выполнения условий сделки. В ходе встречи Гутерриш призвал продлить соглашение.

9 марта Захарова заявила, что в случае невыполнения части зерновой сделки, касающейся экспорта российского зерна и удобрений, прогноз по ее продлению будет пессимистичным.

22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных