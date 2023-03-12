Украина «декоммунизировала» указатели в Антарктиде

В мае 2015 г. на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Весной 2022 г. президент Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации законодательства». В рамках него предусматривается изменение терминологии законов страны, действующих на Украине с советских времен, например, замена слов и словосочетаний «народное хозяйство» на «экономика Украины», «рабочие» на «работники» и т. д.