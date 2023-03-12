Украина «декоммунизировала» указатели в Антарктиде
Участники украинской антарктической экспедиции на станции «Академик Вернадский» поменяли названия табличек с указателями городов в рамках декоммунизации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антарктический научный центр Украины.
«Участники 27-й экспедиции провели масштабный ремонт путеводителя возле станции "Академик Вернадский". На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов… Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы», – говорится в сообщении центра.
На сайте центра по случаю 160-летия со дня рождения Вернадского также появилась публикация с призывом к мировому научному сообществу. Команда 27-й экспедиции совместно с центром потребовала, как отмечается, прекратить любое сотрудничество с Россией и россиянами, «пока российское общество не опомнится и не откажется от агрессии против своих соседей».
Украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» была создана в феврале 1996 г., когда Великобритания за символическую цену в один фунт стерлингов передала Украине станцию «Фарадей». Станцию назвали в честь одного из основателей и первого президента Академии наук Украины академика Владимира Вернадского.
В мае 2015 г. на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Весной 2022 г. президент Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации законодательства». В рамках него предусматривается изменение терминологии законов страны, действующих на Украине с советских времен, например, замена слов и словосочетаний «народное хозяйство» на «экономика Украины», «рабочие» на «работники» и т. д.