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Украина «декоммунизировала» указатели в Антарктиде

Ведомости

Участники украинской антарктической экспедиции на станции «Академик Вернадский» поменяли названия табличек с указателями городов в рамках декоммунизации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антарктический научный центр Украины.

«Участники 27-й экспедиции провели масштабный ремонт путеводителя возле станции "Академик Вернадский". На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов… Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы», – говорится в сообщении центра.

На сайте центра по случаю 160-летия со дня рождения Вернадского также появилась публикация с призывом к мировому научному сообществу. Команда 27-й экспедиции совместно с центром потребовала, как отмечается, прекратить любое сотрудничество с Россией и россиянами, «пока российское общество не опомнится и не откажется от агрессии против своих соседей».

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Украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» была создана в феврале 1996 г., когда Великобритания за символическую цену в один фунт стерлингов передала Украине станцию «Фарадей». Станцию назвали в честь одного из основателей и первого президента Академии наук Украины академика Владимира Вернадского.  

В мае 2015 г. на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Весной 2022 г. президент Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации законодательства». В рамках него предусматривается изменение терминологии законов страны, действующих на Украине с советских времен, например, замена слов и словосочетаний «народное хозяйство» на «экономика Украины», «рабочие» на «работники» и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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