В Казахстане предложили отказаться от советских названий областей
Регионам и областям в Казахстане должны быть возвращены исторические названия вместо тех, которые они получили в период СССР. Об этом заявил глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы в ходе выступления на республиканской научно-практической конференции в городе Жезказган, передает портал Tengri News.
«Я считаю, что их следует заменить на названия священных земель с тысячелетней историей. Например, если переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Восточно-Казахстанскую – в область Алтай, Северо-Казахстанскую – в область Кызылжар и Павлодарскую – в область Баянауыл, это, безусловно, вдохновит всех жителей страны», – сказал он.
Абдыгалиулы напомнил, что когда Улытауская область была создана по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в 2022 г., было предложено назвать ее Центрально-Казахстанской областью. «Однако глава государства Касым-Жомарт Токаев принял справедливое и историческое решение — назвать ее областью Улытау», – подчеркнул он.
Этот регион считается священным местом. На его территории раньше проходили важные народные собрания. «Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай были названы в честь казахских священных земель и великой личности. Это тоже хорошее и вдохновляющее событие. Эту тенденцию нам обязательно нужно продолжить», — сказал Абдыгалиулы. По его словам, традиция давать областям административные названия появилась в период СССР.
Указ об образовании в Казахстане трех новых областей был подписан Токаевым в мае 2022 г. В частности, появились области Абай с административным центром в городе Семее (ее выделили из состава Восточно-Казахстанской области), Жетису с административным центром в Талдыкоргане (из состава Алматинской области) и Улытау с центром в Жезказгане (из состава Карагандинской области).