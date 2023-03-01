В Казахстане предложили отказаться от советских названий областей

Этот регион считается священным местом. На его территории раньше проходили важные народные собрания. «Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай были названы в честь казахских священных земель и великой личности. Это тоже хорошее и вдохновляющее событие. Эту тенденцию нам обязательно нужно продолжить», — сказал Абдыгалиулы. По его словам, традиция давать областям административные названия появилась в период СССР.