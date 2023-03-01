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В Казахстане предложили отказаться от советских названий областей

Ведомости

Регионам и областям в Казахстане должны быть возвращены исторические названия вместо тех, которые они получили в период СССР. Об этом заявил глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы в ходе выступления на республиканской научно-практической конференции в городе Жезказган, передает портал Tengri News.

«Я считаю, что их следует заменить на названия священных земель с тысячелетней историей. Например, если переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Восточно-Казахстанскую – в область Алтай, Северо-Казахстанскую – в область Кызылжар и Павлодарскую – в область Баянауыл, это, безусловно, вдохновит всех жителей страны», – сказал он. 

Абдыгалиулы напомнил, что когда Улытауская область была создана по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в 2022 г., было предложено назвать ее Центрально-Казахстанской областью. «Однако глава государства Касым-Жомарт Токаев принял справедливое и историческое решение — назвать ее областью Улытау», – подчеркнул он.

Этот регион считается священным местом. На его территории раньше проходили важные народные собрания. «Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай были названы в честь казахских священных земель и великой личности. Это тоже хорошее и вдохновляющее событие. Эту тенденцию нам обязательно нужно продолжить», — сказал Абдыгалиулы. По его словам, традиция давать областям административные названия появилась в период СССР. 

Указ об образовании в Казахстане трех новых областей был подписан Токаевым в мае 2022 г. В частности, появились области Абай с административным центром в городе Семее (ее выделили из состава Восточно-Казахстанской области), Жетису с административным центром в Талдыкоргане (из состава Алматинской области) и Улытау с центром в Жезказгане (из состава Карагандинской области).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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