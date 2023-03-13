Лукашенко и президент Ирана подписали дорожную карту сотрудничества
Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 г. Об этом сообщает «БелТА».
Документ подразумевает сотрудничество Минска и Тегерана в политической, экономической, научно-технической, консульской, образовательной сферах, а также в области туризма, СМИ, культуры и искусства. В ходе переговоров с иранским лидером Лукашенко подчеркнул, что Иран «может положиться» на Белоруссию, и заверил, что Минск сделает все необходимое для выполнения договоренностей.
Главы государств также подписали план мероприятий в честь 30-летия установления дипломатических отношений между странами, соглашение о передаче осужденных к лишению свободы и др.
Встреча Лукашенко и Раиси проходила в Иране. 13 марта, помимо переговоров лидеров, также запланирована встреча делегаций. В ходе переговоров Лукашенко отметил, что благодаря достигнутым договоренностям страны могут выйти «на новый этап сотрудничества».
В 2022 г. товарооборот между странами составил $100 млн, что почти в три раза выше показателя 2021 г. ($33 млн). Объемы белорусского экспорта в Иран превысили $81 млн, увеличившись в шесть раз. Белоруссия в основном поставляет в Иран калийные удобрения, лесоматериалы, синтетические нити и импортирует продукты питания.