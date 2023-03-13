Лукашенко и президент Ирана подписали дорожную карту сотрудничества

В 2022 г. товарооборот между странами составил $100 млн, что почти в три раза выше показателя 2021 г. ($33 млн). Объемы белорусского экспорта в Иран превысили $81 млн, увеличившись в шесть раз. Белоруссия в основном поставляет в Иран калийные удобрения, лесоматериалы, синтетические нити и импортирует продукты питания.