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Лукашенко и президент Ирана подписали дорожную карту сотрудничества

Ведомости

Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 г. Об этом сообщает «БелТА».

Документ подразумевает сотрудничество Минска и Тегерана в политической, экономической, научно-технической, консульской, образовательной сферах, а также в области туризма, СМИ, культуры и искусства. В ходе переговоров с иранским лидером Лукашенко подчеркнул, что Иран «может положиться» на Белоруссию, и заверил, что Минск сделает все необходимое для выполнения договоренностей.

Главы государств также подписали план мероприятий в честь 30-летия установления дипломатических отношений между странами, соглашение о передаче осужденных к лишению свободы и др.

Встреча Лукашенко и Раиси проходила в Иране. 13 марта, помимо переговоров лидеров, также запланирована встреча делегаций. В ходе переговоров Лукашенко отметил, что благодаря достигнутым договоренностям страны могут выйти «на новый этап сотрудничества».

В 2022 г. товарооборот между странами составил $100 млн, что почти в три раза выше показателя 2021 г. ($33 млн). Объемы белорусского экспорта в Иран превысили $81 млн, увеличившись в шесть раз. Белоруссия в основном поставляет в Иран калийные удобрения, лесоматериалы, синтетические нити и импортирует продукты питания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных