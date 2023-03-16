Эрдоган заявил о постоянном контакте с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о постоянном контакте с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и намерении продолжать усилия для организации между ними переговоров. Об этом сообщили «РИА Новости».
«Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с господином Путиным и господином Зеленским. Мы продолжим наши усилия до конца для того, чтобы вернуть стороны за стол переговоров», – сказал Эрдоган на внеочередном саммите Организации тюркских государств.
В октябре 2022 г. Эрдоган заявлял, что готов провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины. Тогда он планировал сделать это «в ближайшие дни». 4 октября того же года Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока Путин является ее президентом.
Президент Турции неоднократно выступал за прекращение конфликта. 24 февраля этого года Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Путиным заявил, что Анкара выступает за установление мира на Украине без дальнейших жертв и разрушений. В тот же день турецкий президент также сообщил Зеленскому, что Турция готова внести вклад в достижение мира в стране.
11 января турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что в рамках трехсторонней встречи омбудсменов Турции, России и Украины стороны могут согласовать открытие гуманитарного коридора для помощи пострадавшим в связи с ситуацией на Украине. Тогда Эрдоган поддержал идею организовать гуманитарные коридоры для раненых. По его словам, Турция готова взять на себя их лечение.