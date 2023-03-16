Эрдоган заявил о постоянном контакте с Путиным и Зеленским

Президент Турции неоднократно выступал за прекращение конфликта. 24 февраля этого года Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Путиным заявил, что Анкара выступает за установление мира на Украине без дальнейших жертв и разрушений. В тот же день турецкий президент также сообщил Зеленскому, что Турция готова внести вклад в достижение мира в стране.