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Эрдоган заявил о постоянном контакте с Путиным и Зеленским

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о постоянном контакте с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и намерении продолжать усилия для организации между ними переговоров. Об этом сообщили «РИА Новости».

«Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с господином Путиным и господином Зеленским. Мы продолжим наши усилия до конца для того, чтобы вернуть стороны за стол переговоров», – сказал Эрдоган на внеочередном саммите Организации тюркских государств.

В октябре 2022 г. Эрдоган заявлял, что готов провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины. Тогда он планировал сделать это «в ближайшие дни». 4 октября того же года Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока Путин является ее президентом.

Президент Турции неоднократно выступал за прекращение конфликта. 24 февраля этого года Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Путиным заявил, что Анкара выступает за установление мира на Украине без дальнейших жертв и разрушений. В тот же день турецкий президент также сообщил Зеленскому, что Турция готова внести вклад в достижение мира в стране.

11 января турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что в рамках трехсторонней встречи омбудсменов Турции, России и Украины стороны могут согласовать открытие гуманитарного коридора для помощи пострадавшим в связи с ситуацией на Украине. Тогда Эрдоган поддержал идею организовать гуманитарные коридоры для раненых. По его словам, Турция готова взять на себя их лечение.

Ранее по теме: Эрдоган поддержал открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной для раненых

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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