Песков: решение о поездке Путина на саммит БРИКС пока не принималось

20 марта представитель президента ЮАР Винсент Магвенья отметил, что страна «осознает свои юридические обязательства» в связи с выдачей ордера на арест Путина. Позже власти ЮАР сообщили, что проведут консультации с Россией в связи с возникшей ситуацией, и допустили введение иммунитета для глав государств от ордеров МУС на арест.