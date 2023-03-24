Песков: решение о поездке Путина на саммит БРИКС пока не принималось
Решение о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР в августе 2023 г., пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, решение пока не принималось», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на ежедневном брифинге.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Это решение обязывает государства – члены суда, в том числе ЮАР, арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу.
В Кремле ранее отмечали, что решения МУС не имеют юридической силы для РФ и являются ничтожными. В МИД РФ также заявили, что решения МУС не имеют значения для Москвы.
20 марта представитель президента ЮАР Винсент Магвенья отметил, что страна «осознает свои юридические обязательства» в связи с выдачей ордера на арест Путина. Позже власти ЮАР сообщили, что проведут консультации с Россией в связи с возникшей ситуацией, и допустили введение иммунитета для глав государств от ордеров МУС на арест.
Накануне, 23 марта, в МИД ЮАР подтвердили, что российский лидер приглашен на саммит БРИКС, несмотря на то, что решение МУС «является некоторым поводом для беспокойства». В ведомстве также обратили внимание на двойные стандарты, отметив, что ранее суд не интересовался «многими другими странами, вовлеченными в конфликты».