Шойгу наградил уничтоживших два беспилотника в Севастополе девушек-военных

«Хотел бы от души вас поздравить с этими наградами и поблагодарить за службу. Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. Не растерялись, проявили находчивость, уверенность ну и в известной мере самоотверженность. Не всякому дается вот таким образом противостоять противнику», — сказал во время церемонии награждения Шойгу.