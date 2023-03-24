Шойгу наградил уничтоживших два беспилотника в Севастополе девушек-военных
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военнослужащим и их командиру, которые 22 марта сбили два украинских беспилотника в Севастополе, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
«Хотел бы от души вас поздравить с этими наградами и поблагодарить за службу. Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. Не растерялись, проявили находчивость, уверенность ну и в известной мере самоотверженность. Не всякому дается вот таким образом противостоять противнику», — сказал во время церемонии награждения Шойгу.
22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении трех надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту. Он уточнил, что от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в нескольких зданиях выбило окна. Люди и военная техника в результате не пострадали.
Позже в ходе заседания коллегии Минобороны Шойгу уточнил, что попытка атаковать российские объекты длилась около двух часов — с 4 до 5 часов 56 минут. Тогда же он сообщил, что два беспилотника были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко. В уничтожении целей принял участие также начальник дежурной службы капитан 3 ранга Владимир Горбань.
22 марта также были награждены орденами Мужества летчики Су-27, которые предотвратили 14 марта нарушение американским беспилотником границ района проведения спецоперации.