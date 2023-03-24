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Шойгу наградил уничтоживших два беспилотника в Севастополе девушек-военных

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военнослужащим и их командиру, которые 22 марта сбили два украинских беспилотника в Севастополе, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Хотел бы от души вас поздравить с этими наградами и поблагодарить за службу. Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. Не растерялись, проявили находчивость, уверенность ну и в известной мере самоотверженность. Не всякому дается вот таким образом противостоять противнику», — сказал во время церемонии награждения Шойгу.

22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении трех надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту. Он уточнил, что от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в нескольких зданиях выбило окна. Люди и военная техника в результате не пострадали.

Позже в ходе заседания коллегии Минобороны Шойгу уточнил, что попытка атаковать российские объекты длилась около двух часов — с 4 до 5 часов 56 минут. Тогда же он сообщил, что два беспилотника были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко. В уничтожении целей принял участие также начальник дежурной службы капитан 3 ранга Владимир Горбань.

22 марта также были награждены орденами Мужества летчики Су-27, которые предотвратили 14 марта нарушение американским беспилотником границ района проведения спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных