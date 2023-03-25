Telegraph: ЕС обсуждает ограничения против стран Центральной Азии за помощь РФ

В конце декабря прошлого года глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что республика не будет вводить санкции против России, однако также не будет помогать ей обходить западные ограничения. В марте в Кремле прокомментировали введение системы мониторинга, которая позволит Казахстану контролировать цепочку поставок товаров и предотвращать обход санкций против России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никак не отразится на двусторонних отношениях Москвы и Астаны, страны продолжат контакты для снижения рисков.