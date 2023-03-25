Telegraph: ЕС обсуждает ограничения против стран Центральной Азии за помощь РФ
Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений в отношении стран Центральной Азии, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на внутренний документ ЕС. По данным издания, рост объемов торговли России с центральноазиатскими странами свидетельствует об активизации параллельного импорта, с помощью которого Москва обходит санкции.
«Мы должны подать четкий сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах. Оказание материальной поддержки российским вооруженным силам и оборонно-промышленному комплексу будет иметь серьезные последствия, которые отразятся на их доступе к рынку ЕС», – говорится в тексте документа (цитата по ТАСС).
При наличии свидетельств участия в реэкспорте в Россию оборудования и товаров, в отношении которых действует режим санкций, ограничения введут против любой страны, компании или частного лица, пишет The Daily Telegraph. В ЕС намерены по дипломатическим каналам предупредить власти стран Центральной Азии о последствиях нарушения санкционного режима.
По данным газеты, за последний год объемы торговли России с рядом государств выросли на 60-80%. Москва, как утверждается, таким образом обходит санкции, а многие из поставляемых в Россию товаров содержат компоненты двойного назначения.
«Это огромная проблема. Подрывается большая часть санкционного режима», – сказал газете источник в дипломатических кругах ЕС.
В конце декабря прошлого года глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что республика не будет вводить санкции против России, однако также не будет помогать ей обходить западные ограничения. В марте в Кремле прокомментировали введение системы мониторинга, которая позволит Казахстану контролировать цепочку поставок товаров и предотвращать обход санкций против России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никак не отразится на двусторонних отношениях Москвы и Астаны, страны продолжат контакты для снижения рисков.
Bloomberg также писал, что Евросоюз планирует попросить усилить мониторинг торговли те третьи страны, где наблюдается рост импорта европейских технологий и товаров двойного назначения, которые могут быть интересны России для использования на Украине.