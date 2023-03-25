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Кремль: Эрдоган позитивно оценил согласие РФ на продление зерновой сделки

Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в субботу обсудили по телефону вопросы российско-турецкого партнерства в различных областях, зерновую сделку и помощь Москвы в ликвидации последствий землетрясения, сообщили в пресс-службе Кремля.

По данным Кремля, в ходе разговора Эрдоган поблагодарил Путина помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. Лидеры двух стран договорились проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов с целью восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья.

Турецкий президент также позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей по вывозу из черноморских портов украинского зерна и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений.

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«При этом высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых «пакетных» договоренностей – по устранению барьеров для сельхозпродукции из России», – рассказали в Кремле.

Кроме того, Путин и Эрдоган подчеркнули важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений, президент Турции отметил в этой связи конструктивную посредническую роль Москвы, добавили в Кремле.

Лидеры двух стран обсудили в субботу темы российско-турецкого партнерства в различных областях. Стороны отметили положительную динамику торгово-экономических связей и успешную реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую».

Турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции сообщило, что главы государств обсуждали и ситуацию на Украине. Эрдоган, как отмечается, заявил Путину, что Анкара выступает за скорейшее прекращение боевых действий с помощью переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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