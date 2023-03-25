Кремль: Эрдоган позитивно оценил согласие РФ на продление зерновой сделки

По данным Кремля, в ходе разговора Эрдоган поблагодарил Путина помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. Лидеры двух стран договорились проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов с целью восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья.