Кремль: Эрдоган позитивно оценил согласие РФ на продление зерновой сделки
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в субботу обсудили по телефону вопросы российско-турецкого партнерства в различных областях, зерновую сделку и помощь Москвы в ликвидации последствий землетрясения, сообщили в пресс-службе Кремля.
По данным Кремля, в ходе разговора Эрдоган поблагодарил Путина помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. Лидеры двух стран договорились проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов с целью восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья.
Турецкий президент также позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей по вывозу из черноморских портов украинского зерна и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений.
«При этом высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых «пакетных» договоренностей – по устранению барьеров для сельхозпродукции из России», – рассказали в Кремле.
Кроме того, Путин и Эрдоган подчеркнули важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений, президент Турции отметил в этой связи конструктивную посредническую роль Москвы, добавили в Кремле.
Лидеры двух стран обсудили в субботу темы российско-турецкого партнерства в различных областях. Стороны отметили положительную динамику торгово-экономических связей и успешную реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую».
Турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции сообщило, что главы государств обсуждали и ситуацию на Украине. Эрдоган, как отмечается, заявил Путину, что Анкара выступает за скорейшее прекращение боевых действий с помощью переговоров.