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Политика

Депутаты предложат дать силовикам право пресекать движение любых беспилотников

Ведомости

Депутаты Госдумы сегодня внесут законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Об этом сообщил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Актуальность нашей инициативы — очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях», – написал он.

Депутат обратил внимание на то, что сейчас законодательство позволяет МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН и др. бороться лишь с летательными аппаратами. Законопроект же распространяет эти полномочия также на надводные, подводные, наземные и «даже подземные» беспилотники.

«Рассчитываю, что законопроект будет принят Госдумой в самое ближайшее время», – заключил он.

В качества примера Хинштейн привел атаку трех надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту Севастополя 22 марта. Как уточнял губернатор Михаил Развожаев, от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в нескольких зданиях выбило окна. Люди и военная техника в результате не пострадали.

Позже в ходе заседания коллегии Минобороны Шойгу уточнил, что попытка атаковать российские объекты длилась около двух часов — с 4 до 5 часов 56 минут. Тогда же он сообщил, что два беспилотника были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко. В уничтожении целей принял участие также начальник дежурной службы капитан 3 ранга Владимир Горбань. 24 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил им ордена Мужества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных