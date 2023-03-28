Депутаты предложат дать силовикам право пресекать движение любых беспилотников

Позже в ходе заседания коллегии Минобороны Шойгу уточнил, что попытка атаковать российские объекты длилась около двух часов — с 4 до 5 часов 56 минут. Тогда же он сообщил, что два беспилотника были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко. В уничтожении целей принял участие также начальник дежурной службы капитан 3 ранга Владимир Горбань. 24 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил им ордена Мужества.