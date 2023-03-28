Депутаты предложат дать силовикам право пресекать движение любых беспилотников
Депутаты Госдумы сегодня внесут законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Об этом сообщил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Актуальность нашей инициативы — очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях», – написал он.
Депутат обратил внимание на то, что сейчас законодательство позволяет МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН и др. бороться лишь с летательными аппаратами. Законопроект же распространяет эти полномочия также на надводные, подводные, наземные и «даже подземные» беспилотники.
«Рассчитываю, что законопроект будет принят Госдумой в самое ближайшее время», – заключил он.
В качества примера Хинштейн привел атаку трех надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту Севастополя 22 марта. Как уточнял губернатор Михаил Развожаев, от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в нескольких зданиях выбило окна. Люди и военная техника в результате не пострадали.
Позже в ходе заседания коллегии Минобороны Шойгу уточнил, что попытка атаковать российские объекты длилась около двух часов — с 4 до 5 часов 56 минут. Тогда же он сообщил, что два беспилотника были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко. В уничтожении целей принял участие также начальник дежурной службы капитан 3 ранга Владимир Горбань. 24 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил им ордена Мужества.