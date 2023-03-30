Эрдоган допустил визит Путина в Турцию 27 апреля
Президент России Владимир Путин может посетить Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на атомной электростанции «Аккую». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
«Проект строительства АЭС "Аккую" успешно выполняется. Есть вероятность, что господин Путин приедет [в Турцию] на церемонию 27 апреля. Возможно, мы вместе примем участие в ней в онлайн-формате», — заявил он.
25 марта президенты РФ и Турции обсудили по телефону в том числе вопросы в сфере энергетики. В Кремле сообщали, что лидеры отметили успешную реализацию совместных стратегических проектов, в том числе поставки газа и строительство АЭС «Аккую».
«Аккую» станет первой АЭС в Турции. В мае 2010 г. Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве, согласно которому РФ выступает в качестве строителя и владельца станции. Проект стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый. Два энергоблока уже построены, возведение третьего началось в марте 2021 г. В октябре того же года согласовано решение о выдаче лицензии на строительство четвертого блока.