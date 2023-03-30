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Эрдоган допустил визит Путина в Турцию 27 апреля

Ведомости

Президент России Владимир Путин может посетить Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на атомной электростанции «Аккую». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

«Проект строительства АЭС "Аккую" успешно выполняется. Есть вероятность, что господин Путин приедет [в Турцию] на церемонию 27 апреля. Возможно, мы вместе примем участие в ней в онлайн-формате», — заявил он.

Накануне, 29 марта, Эрдоган сообщил, что 27 апреля ядерное топливо будет загружено на первый энергоблок АЭС. По его словам, после этого объект будет считаться атомным. Ранее турецкий лидер отмечал, что «Аккую» внесет важный вклад в обеспечение Турции электричеством.

25 марта президенты РФ и Турции обсудили по телефону в том числе вопросы в сфере энергетики. В Кремле сообщали, что лидеры отметили успешную реализацию совместных стратегических проектов, в том числе поставки газа и строительство АЭС «Аккую».

«Аккую» станет первой АЭС в Турции. В мае 2010 г. Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве, согласно которому РФ выступает в качестве строителя и владельца станции. Проект стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый. Два энергоблока уже построены, возведение третьего началось в марте 2021 г. В октябре того же года согласовано решение о выдаче лицензии на строительство четвертого блока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных