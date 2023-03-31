В Кремле назвали опасным обсуждение в ЕС отправки миротворцев на Украину

«Это заявление, которое очень важное, на него обратили внимание. Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Вы знаете, что подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон, в данном случае потенциально это очень опасная тема», – заявил пресс-секретарь на этот счет.