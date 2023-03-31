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Политика

В Кремле назвали опасным обсуждение в ЕС отправки миротворцев на Украину

Ведомости

Обсуждение в Евросоюзе темы отправки миротворцев на Украину чрезвычайно опасно, если речь идет уже о серьезных переговорах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такой шаг применяется с согласия обеих сторон.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Европейского союза близки к обсуждению темы отправки на Украину «войск некого миротворческого типа» на Украину. Подобное обсуждение Орбан назвал ранее не переступаемой границей.

В связи с этим на конференц-колле журналисты попросили Пескова прокомментировать, как в Кремле к этому относятся.

«Это заявление, которое очень важное, на него обратили внимание. Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Вы знаете, что подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон, в данном случае потенциально это очень опасная тема», – заявил пресс-секретарь на этот счет.

Ранее по теме: Премьер Венгрии: страны ЕС близки к обсуждению отправки миротворцев на Украину

Ранее в марте Орбан говорил о высоком риске того, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях. 16 февраля польское издание Onet сообщило о начале формирования на Украине первого польского специального подразделения в составе ВСУ. На следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отказался комментировать публикацию, подчеркнув, что польские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине.

В конце января Орбан говорил, что в Венгрии с тревогой наблюдают за поставками вооружений на Украину и опасаются, что какая-нибудь из стран ЕС направит туда свои войска. В Будапеште также поддержали план Китая по урегулированию конфликта на Украине.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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