Премьер Венгрии: страны ЕС близки к обсуждению отправки миротворцев на Украину

При этом венгерский премьер напомнил, что еще год назад дискуссии в ЕС велись вокруг поставок Киеву летального оружия, но сегодня речь идет уже о том, поставлять ли Украине только танки, или же еще самолеты, снаряды с ураносодержащими элементами или войска, добавил Орбан.