Премьер Венгрии: страны ЕС близки к обсуждению отправки миротворцев на Украину
Страны Евросоюза близки к тому, чтобы общепринятым стал разговор об отправке миротворческих сил на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Подобное обсуждение Орбан назвал ранее не переступаемой границей.
При этом венгерский премьер напомнил, что еще год назад дискуссии в ЕС велись вокруг поставок Киеву летального оружия, но сегодня речь идет уже о том, поставлять ли Украине только танки, или же еще самолеты, снаряды с ураносодержащими элементами или войска, добавил Орбан.
Ранее в марте Орбан говорил о высоком риске того, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях. 16 февраля польское издание Onet сообщило о начале формирования на Украине первого польского специального подразделения в составе ВСУ. На следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отказался комментировать публикацию, подчеркнув, что польские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине.
В конце января Орбан говорил, что в Венгрии с тревогой наблюдают за поставками вооружений на Украину и опасаются, что какая-нибудь из стран ЕС направит туда свои войска. В Будапеште также поддержали план Китая по урегулированию конфликта на Украине.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.