МИД сообщил о звонке госсекретаря США Блинкена Лаврову
Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, стороны обсуждали задержание в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Как уточнили в пресс-службе российского МИДа, телефонный разговор состоялся 2 апреля по инициативе американской стороны.
«В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Гершковича, подозреваемого в шпионаже, внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ», – говорится в заявлении министерства.
Там добавили, что российская сторона подчеркнула недопустимость «нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску».
Лавров в разговоре с Блинкеном также указал, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений. Гражданин США, по словам министра, осуществлял «под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну». Посольство США в Москве уведомили о задержании журналиста, его дальнейшую судьбу определит суд, говорится в заявлении.
В МИДе добавили, что стороны в ходе беседы обсудили и другие «актуальные вопросы двустороннего характера».
30 марта корреспондент газеты WSJ Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист собирал тайные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что журналист был задержан «с поличным». Позже Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.
Реакция Соединенных Штатов на арест американского журналиста стала саморазоблачением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на то, что с американской стороны нет никакого расследования, чтобы понять, что случилось с журналистом. «Они сразу переходят к угрозам, расправам в отношении российских журналистов. Если эта логика продолжится в публичном пространстве, они посеют бурю», – сказала официальный представитель МИДа.