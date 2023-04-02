МИД сообщил о звонке госсекретаря США Блинкена Лаврову

Реакция Соединенных Штатов на арест американского журналиста стала саморазоблачением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на то, что с американской стороны нет никакого расследования, чтобы понять, что случилось с журналистом. «Они сразу переходят к угрозам, расправам в отношении российских журналистов. Если эта логика продолжится в публичном пространстве, они посеют бурю», – сказала официальный представитель МИДа.