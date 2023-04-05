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Политика

Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах

Ведомости

В новых регионах России необходимо уделить повышенное внимание борьбе с криминалом, в том числе предотвращению и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, а также попыток завладения чужим имуществом. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности, посвященном вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территориях новых субъектов страны.

«И вновь отмечу: во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом. Сейчас доля таких преступлений среди зарегистрированных достаточно высока», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Как заявил Путин на заседании, «в поле особого внимания» должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки. Президент призвал оперативно реагировать на попытки вывоза оружия из зоны спецоперации в другие российские регионы.

Глава государства также заявил о том, что необходимо повышать эффективность борьбы с криминальными схемами использования информационных технологий.

«И конечно, следует жестко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях», – подчеркнул российский президент.

30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных