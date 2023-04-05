Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах
В новых регионах России необходимо уделить повышенное внимание борьбе с криминалом, в том числе предотвращению и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, а также попыток завладения чужим имуществом. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности, посвященном вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территориях новых субъектов страны.
«И вновь отмечу: во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом. Сейчас доля таких преступлений среди зарегистрированных достаточно высока», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.
Как заявил Путин на заседании, «в поле особого внимания» должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки. Президент призвал оперативно реагировать на попытки вывоза оружия из зоны спецоперации в другие российские регионы.
Глава государства также заявил о том, что необходимо повышать эффективность борьбы с криминальными схемами использования информационных технологий.
«И конечно, следует жестко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях», – подчеркнул российский президент.
30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.