Совбез поручил усилить меры по контрразведке и розыску террористов

Президент Владимир Путин ранее заявил, что при организации терактов и диверсий на территории России Украина использует потенциал западных спецслужб. По его словам, украинская сторона подвергает обстрелам города и поселки в новых российских регионах, а также регулярно проводит теракты против российских правоохранителей, представителей власти, журналистов, общественников и др.