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Совбез поручил усилить меры по контрразведке и розыску террористов

Ведомости

Совет безопасности России поручил поставить заслон диверсантам и террористам в новых регионах, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Поручено организовать дополнительные оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов», – отметил Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, особое внимание уделялось недопущению вербовочной деятельности со стороны западных спецслужб, выявлению агентов влияния, противодействию распространению идеологии неонацизма и религиозного экстремизма.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что при организации терактов и диверсий на территории России Украина использует потенциал западных спецслужб. По его словам, украинская сторона подвергает обстрелам города и поселки в новых российских регионах, а также регулярно проводит теракты против российских правоохранителей, представителей власти, журналистов, общественников и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных