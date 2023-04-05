Совбез поручил усилить меры по контрразведке и розыску террористов
Совет безопасности России поручил поставить заслон диверсантам и террористам в новых регионах, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
«Поручено организовать дополнительные оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов», – отметил Патрушев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, особое внимание уделялось недопущению вербовочной деятельности со стороны западных спецслужб, выявлению агентов влияния, противодействию распространению идеологии неонацизма и религиозного экстремизма.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что при организации терактов и диверсий на территории России Украина использует потенциал западных спецслужб. По его словам, украинская сторона подвергает обстрелам города и поселки в новых российских регионах, а также регулярно проводит теракты против российских правоохранителей, представителей власти, журналистов, общественников и др.