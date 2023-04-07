ВКС России уничтожили пункт одесской морской охраны в Херсонской области

Накануне, 6 апреля, в ежедневной сводке Минобороны сообщило об уничтожении до 20 военнослужащих Украины на Херсонском направлении. Помимо этого, за сутки российская армия уничтожила до 80 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, на Купянском направлении потери противника составили свыше 50 военнослужащих, а на Донецком — свыше 140. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях составили до 35 человек.