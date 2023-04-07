ВКС России уничтожили пункт одесской морской охраны в Херсонской области
Оперативно-тактическая авиация России уничтожила пункт одесской морской охраны, которая была переброшена в Херсонскую область. Об этом рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев.
«На херсонском направлении оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил Российской Федерации было нанесено поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велетенское. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек», – сказал он.
По словам Рулева, в населенных пунктах Береговое и Никольское были уничтожены два кочующих минометных расчета ВСУ при контрбатарейной борьбе.
Накануне, 6 апреля, в ежедневной сводке Минобороны сообщило об уничтожении до 20 военнослужащих Украины на Херсонском направлении. Помимо этого, за сутки российская армия уничтожила до 80 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, на Купянском направлении потери противника составили свыше 50 военнослужащих, а на Донецком — свыше 140. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях составили до 35 человек.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 406 самолетов и 228 вертолетов. Также было сбито более 3600 беспилотников.