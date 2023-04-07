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ВКС России уничтожили пункт одесской морской охраны в Херсонской области

Ведомости

Оперативно-тактическая авиация России уничтожила пункт одесской морской охраны, которая была переброшена в Херсонскую область. Об этом рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев.

«На херсонском направлении оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил Российской Федерации было нанесено поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велетенское. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек», – сказал он. 

По словам Рулева, в населенных пунктах Береговое и Никольское были уничтожены два кочующих минометных расчета ВСУ при контрбатарейной борьбе.

Накануне, 6 апреля, в ежедневной сводке Минобороны сообщило об уничтожении до 20 военнослужащих Украины на Херсонском направлении. Помимо этого, за сутки российская армия уничтожила до 80 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, на Купянском направлении потери противника составили свыше 50 военнослужащих, а на Донецком — свыше 140. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях составили до 35 человек.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 406 самолетов и 228 вертолетов. Также было сбито более 3600 беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных