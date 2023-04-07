Минобороны: около 260 украинских военнослужащих уничтожено на Донецком направлении

На Краснолиманском направлении потери противника составили более 50 военных, а на Купянском — до 30. На Южнодонецком и Запорожском направлениях в общей сложности было уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а на Херсонском — 14, добавили в Минобороны.