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Минобороны: около 260 украинских военнослужащих уничтожено на Донецком направлении

Ведомости

За последние сутки вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении около 260 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке о ходе боевых действий на Украине.

В результате активных действий российских военных были уничтожены три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубицы «МСТА-Б» и Д-20.

На Краснолиманском направлении потери противника составили более 50 военных, а на Купянском — до 30. На Южнодонецком и Запорожском направлениях в общей сложности было уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а на Херсонском — 14, добавили в Минобороны. 

Ранее сегодня ведомство сообщило о ликвидации пункта одесской морской охраны, которая была переброшена в Херсонскую область. По данным Минобороны, потери ВСУ составили около 50 человек.

Накануне, 6 апреля, противник потерял свыше 140 военных на Донецком направлении. На Краснолиманском российские военные уничтожили до 80 украинских военнослужащих, на Купянском — более 50, на Запорожском и Южнодонецком — до 35, а на Херсонском — до 20.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 406 самолетов и 228 вертолетов. Также было сбито почти 3700 беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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