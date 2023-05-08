Путин поздравил лидеров стран СНГ с годовщиной Победы

Завтра, 9 мая, на Красной площади в Москве состоится парад Победы. Из-за подготовки к празднику Красную площадь закрыли для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Путин примет в нем участие и выступит с речью. Традиционного приема в Кремле в этом году не будет. Обычно в День Победы президент встречался в Кремле с ветеранами Великой Отечественной войны. Последний раз это мероприятие прошло в 2019 г. В 2020 и 2021 гг. прием отменили в связи с пандемией коронавируса, в прошлом году он также не состоялся.