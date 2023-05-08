Путин поздравил лидеров стран СНГ с годовщиной Победы

Путин поздравил лидеров стран СНГ с годовщиной ПобедыПрезидент отметил необходимость хранить традиции дружбы и призвал не допускать искажений исторической правды
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народам Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
«Сегодня наш нравственный долг – свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», – говорится в поздравительных посланиях президента.
Он отметил, что в «этот знаменательный день» воздается дань глубоко уважения и признательности всем тем, «чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли».
Путин подчеркнул, что «духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между нашими странами и народами». Президент передал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла и пожелал им здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.
Завтра, 9 мая, на Красной площади в Москве состоится парад Победы. Из-за подготовки к празднику Красную площадь закрыли для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Путин примет в нем участие и выступит с речью. Традиционного приема в Кремле в этом году не будет. Обычно в День Победы президент встречался в Кремле с ветеранами Великой Отечественной войны. Последний раз это мероприятие прошло в 2019 г. В 2020 и 2021 гг. прием отменили в связи с пандемией коронавируса, в прошлом году он также не состоялся.
Путин примет участие в параде, несмотря на попытку атаковать Кремль с помощью двух беспилотников, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В некоторых регионах салюты и массовые гуляния решили отменить, а шествия акции «Бессмертный полк» решили проводить в альтернативных форматах на всей территории страны.
Среди иностранных лидеров, визит которых планируется в Россию ко Дню Победы, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Известно, что Путин пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова приехать на празднование Дня Победы в Москве. До этого российский президент пригласил на празднование президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В пресс-службе Рахмона радио «Спутник» сообщили, что он пока не принял решение, приедет ли на мероприятия в Москву, но президент планирует участвовать в праздновании в Душанбе.
В 2022 г. на параде в честь Дня Победы, который проходил спустя 2,5 месяца после начала боевых действий на Украине, не было ни одного иностранного лидера. В Кремле объяснили, что тогда было решено не звать гостей, так как дата празднования не является юбилейной.