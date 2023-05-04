Два беспилотника были сбиты в ночь на 3 мая над Сенатским дворцом Кремля

Два беспилотника были сбиты в ночь на 3 мая над Сенатским дворцом КремляРоссийские власти расценили эти действия как террористическую акцию и закрыли небо для БПЛА над Москвой
Днем 3 мая мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): «За исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти». Решение приняли «для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов». Вскоре «РИА Новости» и «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщили, что аналогичное решение приняли власти Санкт-Петербурга: с учетом двух столиц небо для БПЛА закрыли 40 регионов.
Москва и Санкт-Петербург приняли решение вскоре после того, как власти России объявили: в ночь на 3 мая над Сенатским дворцом Московского Кремля, главной резиденцией президента, взорвались два украинских дрона. «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», – сообщила пресс-служба главы государства. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Видео ночной атаки дронов было опубликовано ночью в Telegram-канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье». О сильном хлопке и дыме над Кремлем сообщили примерно в 2.30: «Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена».
В Кремле расценили эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина (его рабочий кабинет находится в Сенатском дворце) накануне Дня Победы и парада 9 мая, где планируется присутствие в том числе иностранных гостей. «В результате этого террористического акта президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», – заявили в пресс-службе Путина.
Президента в момент атаки в Кремле не было, сообщил позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков агентству «РИА Новости». А в течение 3 мая Путин работал в подмосковной резиденции Ново-Огарево, уточнил представитель главы государства. Публичное мероприятие у президента было только одно – встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, который собирается баллотироваться на новый срок и Путин это поддержал. Парад Победы на Красной площади 9 мая, как и планировалось, состоится, заявил Песков ТАСС: «Изменений в планах нет».
Инициативные политики
Ситуацию с дронами, залетевшими на территорию Кремля, активно обсуждали российские политики. К примеру, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») призвал «экстренно разработать и принять комплекс законов, жестко регламентирующий все сферы этого важнейшего вопроса (применения беспилотников. – «Ведомости»)».
Некоторые пошли еще дальше. В частности, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал нанести удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. По его версии, тот «не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции». В таком же духе высказался зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Москва беспилотная
Случаи пусков беспилотников над Кремлем происходили и до начала спецоперации на Украине, но они не были связаны с военными задачами. 18 сентября 2015 г. в Москве были задержаны немецкие туристы, запустившие квадрокоптер на Красной площади. В отношении их составили административный протокол по статье КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства». 8 марта 2016 г. 33-летний россиянин запустил БПЛА над мавзолеем, после чего его задержали полицейские на Васильевском спуске. На него составили протокол по той же статье.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал произошедшее попыткой «теракта в отношении президента» и призвал признать власти Украины террористической организацией. Он пообещал потребовать «применения оружия, которое способно остановить и уничтожить» киевский режим.
Сама по себе идея признания Украины террористическим государством не нова – об этом говорили на протяжении прошлого года, особенно после атак Киева по объектам гражданской инфраструктуры. Группа депутатов, правда лишь от «Справедливой России», даже готовила соответствующий документ, о чем отчитывался лидер партии Сергей Миронов 26 июля 2022 г. Но законопроект до сих пор не внесен в Госдуму: идея зависла на этапе согласований с заинтересованными структурами.
В признании Украины террористическим государством, как отмечали источники «Ведомостей» (см. номер от 12 декабря 2022 г.), немаловажна идеологическая составляющая: Западу придется поддерживать не просто Киев, а официально признанный террористическим киевский режим. Более того, основания для такого решения, которые можно предъявить партнерам, есть: это нелегитимность всех решений, которые принимались с момента госпереворота в феврале 2014 г. до избрания Петра Порошенко президентом в мае того же года.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что ответ на атаку беспилотников, безусловно, должен быть, а какой – «определит военно-политическое руководство государства».
Сложный взлет
«В данном случае использовался дрон явно самолетного типа – это, скорее всего, аппарат весом 30 или более килограммов, который является понятной целью для ПВО», – рассуждает эксперт в области автономных БПЛА Николай Ряшин. Редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов с ним согласен. По его словам, многие украинские БПЛА таких типов уже падали в окрестностях Москвы. Дроны туристов, которые пытаются нелегально поснимать центр Москвы и Красную площадь, обычно очень быстро глушатся и их находит Росгвардия, отмечает Ряшин.
«Судя по всему, беспилотник было трудно засечь: он мог быть из специальных материалов, обладать небольшими отражающими поверхностями, что и создает сложность для его фиксации в воздухе. БПЛА мог быть запущен с катапульты и пролететь несколько сотен километров до того, как достиг Кремля», – говорит источник «Ведомостей» в одной из компаний, занимающихся беспилотной авиацией.
Ряшин считает: инцидент с дронами приведет к ужесточению регулирования отрасли. В частности, закрытие неба означает, что компании без заключенных госконтрактов не смогут вести работу на территории города.