Два беспилотника были сбиты в ночь на 3 мая над Сенатским дворцом Кремля

Некоторые пошли еще дальше. В частности, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал нанести удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. По его версии, тот «не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции». В таком же духе высказался зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал», – написал Медведев в своем Telegram-канале.