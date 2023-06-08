Аксенов: Северо-Крымский канал обмелеет из-за прорыва Каховской ГЭС
Уровень воды в Северо-Крымском канале пока не падает, но он обмелеет со временем, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Уровень (воды) не падает пока еще, но, ожидаемо, канал обмелеет со временем. Мы предпринимаем ряд мер для того, чтобы уменьшить отход воды уменьшить», – рассказал он.
Вода из канала сейчас максимально закачивается в хранилища, в которых еще есть резервы, добавил глава региона.
При этом Аксенов подчеркнул, что у Крыма не возникнет проблем с обеспечением водой. Под удар попадает лишь рисовое хозяйство на площади более 3000 га, но власти компенсируют производителю понесенный ущерб, добавил он. По словам Аксенова, после урегулирования «вопрос безопасности» на Днепре установят насосы для восстановления подачи воды в канал и обеспечения мелиорации на территории республики.
О риске обмеления Северо-Крымского канала Аксенов предупредил утром 6 июня, вскоре после прорыва плоты Каховской ГЭС. Запасы воды в канале он оценил в более 40 млрд куб. м. При этом Аксенов исключил возможность подтопления Крыма и дефицит питьевой воды. По его словам, те водохранилища, которые раньше были заполнены на 15–20%, сейчас заполнены на 80%.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В ходе спецоперации на Украине продвижение ВС России позволило разблокировать канал. В начале марта 2022 г. канал начал заполняться водой. Ущерб от водной блокады оценивался в 150 млрд руб.
По данным властей Херсонской области региона, в зоне затопления из-за прорыва Каховской ГЭС оказалось 35 населенных пунктов. В результате произошедшего погибли 5 человек, еще 41 пострадал, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.