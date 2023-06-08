Аксенов: Северо-Крымский канал обмелеет из-за прорыва Каховской ГЭС

При этом Аксенов подчеркнул, что у Крыма не возникнет проблем с обеспечением водой. Под удар попадает лишь рисовое хозяйство на площади более 3000 га, но власти компенсируют производителю понесенный ущерб, добавил он. По словам Аксенова, после урегулирования «вопрос безопасности» на Днепре установят насосы для восстановления подачи воды в канал и обеспечения мелиорации на территории республики.