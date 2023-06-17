Умер бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин
Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер на 73 году жизни. Об этом сообщил глава области Максим Егоров.
«Все, кто когда-либо работал с Олегом Ивановичем Бетиным, единодушны во мнении – он всегда оставался патриотом Тамбовщины и примером служения интересам своих земляков», – написал Егоров у себя в Telegram-канале.
Действующий губернатор также назвал Бетина «сильным, принципиальным, авторитетным и при этом очень душевным» человеком. Егоров отметил, что экс-губернатор возглавлял Тамбовскую область в «непростое для региона и страны время».
Бетин стал главой администрации региона в 1995 г., отработав 10 лет в должности заместителя руководителя администрации. Повторно руководящую должность он занял в декабре 1999 г. – тогда он победил на губернаторских выборах. После этого он снова одержал победу на выборах 2003 г. В 2005 г. он был избран главой администрации местными депутатами по представлению президента России Владимира Путина. Через пять лет, в 2010 г., он также стал главой администрации по представлению тогдашнего президента Дмитрия Медведева.
После своей отставки в 2015 г. Бетин стал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Проработав на этой должности год, он занял пост старшего вице-президента банка «Российский капитал», позже был директором центра экономических исследований рыбного хозяйства Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Бетин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы, а также дважды был отмечен благодарностью президента России в 1996 и 2005 гг.