Умер бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин

Бетин стал главой администрации региона в 1995 г., отработав 10 лет в должности заместителя руководителя администрации. Повторно руководящую должность он занял в декабре 1999 г. – тогда он победил на губернаторских выборах. После этого он снова одержал победу на выборах 2003 г. В 2005 г. он был избран главой администрации местными депутатами по представлению президента России Владимира Путина. Через пять лет, в 2010 г., он также стал главой администрации по представлению тогдашнего президента Дмитрия Медведева.