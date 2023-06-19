В Крыму ночью сбили два беспилотника
Ночью в Крыму работала система противовоздушной обороны (ПВО) по двум беспилотникам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что система ПВО работала на севере Крыма. Беспилотники летели на малой высоте.
«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – попросил глава республики.
В ночь на 15 июня над Крымом зафиксировали девять беспилотников, шесть из них были сбиты ПВО, еще три были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как уточнял Аксенов, жертв в результате происшествия не было. В нескольких домах были выбиты стекла.
В начале февраля в Крыму бессрочно установили высокий («желтый») уровень террористической опасности. С октября 2022 г. в регионе действует режим среднего уровня реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Белгородской области, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.