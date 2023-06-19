В Крыму ночью сбили два беспилотника

В ночь на 15 июня над Крымом зафиксировали девять беспилотников, шесть из них были сбиты ПВО, еще три были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как уточнял Аксенов, жертв в результате происшествия не было. В нескольких домах были выбиты стекла.