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В Крыму ночью сбили два беспилотника

Ведомости

Ночью в Крыму работала система противовоздушной обороны (ПВО) по двум беспилотникам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов уточнил, что система ПВО работала на севере Крыма. Беспилотники летели на малой высоте.

«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – попросил глава республики.

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В ночь на 15 июня над Крымом зафиксировали девять беспилотников, шесть из них были сбиты ПВО, еще три были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как уточнял Аксенов, жертв в результате происшествия не было. В нескольких домах были выбиты стекла.

В начале февраля в Крыму бессрочно установили высокий («желтый») уровень террористической опасности. С октября 2022 г. в регионе действует режим среднего уровня реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Белгородской области, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных