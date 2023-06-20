Песков заявил, что работа по обмену пленными «должна вестись в тишине»
Обмен пленными – это сложная, кропотливая работа, которая должна «вестись в тишине», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав эту тему «достаточно чувствительной».
«РИА Новости» со ссылкой на письмо руководителя «Центра по восстановлению мира» министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова писали, что киевские власти ставят задачу при обмене пленными возвращать в первую очередь солдат и офицеров националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Последние в списке – находящиеся в плену простые раненные украинские военные, которые по состоянию здоровья не смогут вернуться в строй. У Пескова спросили, как на такой подход смотрят в Кремле и есть ли среди пленных из батальона «Азов» те, кто не подлежит обмену.
«Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная. Это сложная кропотливая работа. И она должна вестись в тишине», – ответил пресс-секретарь.
11 июня Министерство обороны России сообщило о возвращении из украинского плена 94 российских военнослужащих. До этого Россия передала Венгрии группу украинских солдат из Закарпатья, которые принимали участие в боевых действиях и попали в плен. Обмен состоялся при участии Русской православной церкви.
25 мая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной. 6 мая Министерство обороны России сообщило о возвращении из плена троих летчиков Воздушно-космических сил. До этого обмены пленными с украинской стороной проводились неоднократно. В частности, 26 апреля в оборонном министерстве рассказали о возвращении 40 военнослужащих, а 10 апреля стало известно, что в результате обмена с Украиной вернулись 106 российских военных.