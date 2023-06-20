Песков заявил, что работа по обмену пленными «должна вестись в тишине»

«РИА Новости» со ссылкой на письмо руководителя «Центра по восстановлению мира» министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова писали, что киевские власти ставят задачу при обмене пленными возвращать в первую очередь солдат и офицеров националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Последние в списке – находящиеся в плену простые раненные украинские военные, которые по состоянию здоровья не смогут вернуться в строй. У Пескова спросили, как на такой подход смотрят в Кремле и есть ли среди пленных из батальона «Азов» те, кто не подлежит обмену.