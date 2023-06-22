Бывшему сопернику Эрдогана на президентских выборах грозит 110 лет заключения
Бывшему кандидату в президенты Турции Кемалю Кылычдароглу может грозить тюремное заключение до 110 дет по делам об оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и других чиновников. Об этом сообщает местное издание Cumhuriyet.
Кылычдароглу – лидер оппозиционной Народно-республиканской партии. По словам адвоката политика Джалала Челика, против него подано 28 исков, большинство из которых связаны с публичными высказываниями оппозиционера в отношении Эрдогана. В частности, Кылычдароглу называл действующего президента лжецом, главой центра по сбору взяток, обвинял в помощи террористам и сравнивал его с Муаммаром Каддафи и Чаушеску.
Некоторые иски были инициированы еще в 2016 г., но так как у Кылычдароглу была парламентская неприкосновенность, их рассмотрение было приостановлено. Теперь же они будут возобновлены, так как политик проиграл на выборах президента и не был избран в парламент.
Cumhuriyet пишет, что по каждому такому иску срок заключения может составлять от одного года до 13 лет. Вместе с этим Кылычдароглу могут запретить заниматься политической деятельностью.
3 июня Эрдоган вступил в должность президента Турции после переизбрания. Он победил Кылычдароглу, который был его основным противником на выборах президента, с 4%-ным перевесом. Эрдоган набрал 52,18% голосов, а Кылычдароглу – 47,82%. Это итоги второго тура выборов. Его было решено провести после того, как ни один из кандидатов 14 мая не преодолел отметку в 50% голосов, необходимую для победы в первом туре.