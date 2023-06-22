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Политика

Бывшему сопернику Эрдогана на президентских выборах грозит 110 лет заключения

Ведомости

Бывшему кандидату в президенты Турции Кемалю Кылычдароглу может грозить тюремное заключение до 110 дет по делам об оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и других чиновников. Об этом сообщает местное издание Cumhuriyet.

Кылычдароглу – лидер оппозиционной Народно-республиканской партии. По словам адвоката политика Джалала Челика, против него подано 28 исков, большинство из которых связаны с публичными высказываниями оппозиционера в отношении Эрдогана. В частности, Кылычдароглу называл действующего президента лжецом, главой центра по сбору взяток, обвинял в помощи террористам и сравнивал его с Муаммаром Каддафи и Чаушеску.

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Некоторые иски были инициированы еще в 2016 г., но так как у Кылычдароглу была парламентская неприкосновенность, их рассмотрение было приостановлено. Теперь же они будут возобновлены, так как политик проиграл на выборах президента и не был избран в парламент.

Cumhuriyet пишет, что по каждому такому иску срок заключения может составлять от одного года до 13 лет. Вместе с этим Кылычдароглу могут запретить заниматься политической деятельностью.

3 июня Эрдоган вступил в должность президента Турции после переизбрания. Он победил Кылычдароглу, который был его основным противником на выборах президента, с 4%-ным перевесом. Эрдоган набрал 52,18% голосов, а Кылычдароглу – 47,82%. Это итоги второго тура выборов. Его было решено провести после того, как ни один из кандидатов 14 мая не преодолел отметку в 50% голосов, необходимую для победы в первом туре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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