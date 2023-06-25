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Умер соавтор российской Конституции Виктор Шейнис

Ему было 92 года
Полина Худякова
Пресс-служба партии «Яблоко»

На 93-м году жизни умер депутат Госдумы первых двух созывов и один из авторов российской Конституции Виктор Шейнис. Об этом говорится в сообщении на сайте партии «Яблоко».

Шейнис также был членом Федерального политического комитета партии. Он скончался сегодня, 25 июня, о времени и месте прощания в партии пообещали сообщить позже.

Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 г. в Киеве, окончил Ленинградский государственный университет, после чего работал учителем истории в Ленинграде и аспирантом Института востоковедения в Москве, также трудился на Кировском заводе в Ленинграде с 1958 по 1964 гг. За статью «Правда о Венгрии», критикующей советское вторжение, его исключили из комсомола и аспирантуры.  В 1958 г. за это был исключен из комсомола и аспирантуры. В 1993 г. награждён венгерским Офицерским крестом ордена Заслуг.

С 1977 г. был ведущим исследователем и главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР в Москве, в начале 90-х он работал в качестве депутата РСФСР и заместителя ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РФ, а также  зампредседателя Комиссии законодательных предположений при президенте РФ.

В 1990–1993 гг. участвовал в разработке первой российской Конституции и избирательного законодательства страны. В Госдуме Шейнис был членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. В партии «Яблоко» работал с ее основания в 1993 г., после чего занимал различные посты в руководящих органах партии. Закончил свою парламентскую карьеру в 1999 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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