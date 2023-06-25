Умер соавтор российской Конституции Виктор Шейнис

Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 г. в Киеве, окончил Ленинградский государственный университет, после чего работал учителем истории в Ленинграде и аспирантом Института востоковедения в Москве, также трудился на Кировском заводе в Ленинграде с 1958 по 1964 гг. За статью «Правда о Венгрии», критикующей советское вторжение, его исключили из комсомола и аспирантуры. В 1958 г. за это был исключен из комсомола и аспирантуры. В 1993 г. награждён венгерским Офицерским крестом ордена Заслуг.