Умер соавтор российской Конституции Виктор Шейнис

Умер соавтор российской Конституции Виктор ШейнисЕму было 92 года
На 93-м году жизни умер депутат Госдумы первых двух созывов и один из авторов российской Конституции Виктор Шейнис. Об этом говорится в сообщении на сайте партии «Яблоко».
Шейнис также был членом Федерального политического комитета партии. Он скончался сегодня, 25 июня, о времени и месте прощания в партии пообещали сообщить позже.
Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 г. в Киеве, окончил Ленинградский государственный университет, после чего работал учителем истории в Ленинграде и аспирантом Института востоковедения в Москве, также трудился на Кировском заводе в Ленинграде с 1958 по 1964 гг. За статью «Правда о Венгрии», критикующей советское вторжение, его исключили из комсомола и аспирантуры. В 1958 г. за это был исключен из комсомола и аспирантуры. В 1993 г. награждён венгерским Офицерским крестом ордена Заслуг.
С 1977 г. был ведущим исследователем и главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР в Москве, в начале 90-х он работал в качестве депутата РСФСР и заместителя ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РФ, а также зампредседателя Комиссии законодательных предположений при президенте РФ.
В 1990–1993 гг. участвовал в разработке первой российской Конституции и избирательного законодательства страны. В Госдуме Шейнис был членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. В партии «Яблоко» работал с ее основания в 1993 г., после чего занимал различные посты в руководящих органах партии. Закончил свою парламентскую карьеру в 1999 г.