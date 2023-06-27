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Путин: руководство ВС должно формироваться из проявляющих себя в бою

Ведомости

Костяк руководства Вооруженных сил (ВС) России должен формироваться из тех, кто должным образом проявляет себя в боевой работе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Министерства обороны.

«Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе, конечно, и в авиационной ее части», – заявил президент.

На встрече с военнослужащими Минобороны Путин рассказал о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления. По словам главы государства, противник утратил 259 танков, 780 бронемашин. Путин привел данные по потерям ВСУ на Ореховском направлении. Он заявил, что только за последние семь суток противник на этом направлении потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и 102 бронемашин.

«Это в значительной степени результат вашей работы и работы ваших боевых товарищей. И за это, конечно тоже, отдельные слова благодарности», – сказал Путин, обращаясь к военнослужащим. Президент добавил, что поручил министру обороны оценить заслуги военнослужащих госнаградами.

ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа Путин сообщил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские.

В декабре прошлого года Путин заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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