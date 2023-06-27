Путин: руководство ВС должно формироваться из проявляющих себя в бою

На встрече с военнослужащими Минобороны Путин рассказал о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления. По словам главы государства, противник утратил 259 танков, 780 бронемашин. Путин привел данные по потерям ВСУ на Ореховском направлении. Он заявил, что только за последние семь суток противник на этом направлении потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и 102 бронемашин.