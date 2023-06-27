Лукашенко заверил, что Минск встал бы на защиту Москвы во время попытки мятежа
Белоруссия встала бы на защиту Москвы, как и в 1941 г., во время попытки организации вооруженного мятежа основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
На церемонии Лукашенко раскрыл подробности переговоров, которые он вел с Пригожиным 24 июня. По его словам, он долго убеждал основателя ЧВК остановить движение бойцов и предупредил его, что Минск встанет на сторону Москвы в этой ситуации.
«Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были бы мы», – рассказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
По словам Лукашенко, в разговоре с Пригожиным он отметил, что президент России Владимир Путин «в силу обстановки» с ним и по телефону разговаривать не будет, а ЧВК «как клопа раздавят» на полпути.
Лукашенко также рассказал, что смог связаться с Пригожиным при посредничестве России, установив три канала. Он отметил, что из разговора с Путиным понял, что в отношении ЧВК принято «жестокое решение <...> – мочить». В связи с этим Лукашенко призвал Путина не торопиться и предложил поговорить с Пригожиным.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и Пригожина. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.
Ключевую роль в переговорах сыграл Лукашенко. 26 июня в обращении к нации Путин поблагодарил его за его усилия и вклад в разрешение ситуации.