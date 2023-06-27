Лукашенко заверил, что Минск встал бы на защиту Москвы во время попытки мятежа

«Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были бы мы», – рассказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).