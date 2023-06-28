Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
В сообщении сказано, что министерство экономики, образования и науки страны (EAER) расширило список санкций, касающихся России, 28 июня.
«Изменения вступят в силу в 18:00. Таким образом, Швейцария берет на себя санкции в отношении лиц и организаций, которые Европейский союз принял 23 июня 2023 г. в рамках своего 11-го пакета. ЕС также принял новые меры. Ожидается, что Федеральный совет примет решение об их принятии к концу августа», – уточнили в правительстве.
Находящиеся в Швейцарии активы попавших под санкции компаний будут заблокированы и переданы в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Физлицам будут запрещены въезд в Швейцарию и транзит через ее территорию.
23 июня Евросоюз официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России, который вводит санкции против 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц – среди них военные, журналисты, бизнесмены и др. Также под запрет попали некоторые СМИ. Вместе с этим запрещается транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии), заходы любых танкеров из России в порты Европы и др.