Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России

23 июня Евросоюз официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России, который вводит санкции против 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц – среди них военные, журналисты, бизнесмены и др. Также под запрет попали некоторые СМИ. Вместе с этим запрещается транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии), заходы любых танкеров из России в порты Европы и др.