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Политика

Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России

Ведомости

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

В сообщении сказано, что министерство экономики, образования и науки страны (EAER) расширило список санкций, касающихся России, 28 июня.

«Изменения вступят в силу в 18:00. Таким образом, Швейцария берет на себя санкции в отношении лиц и организаций, которые Европейский союз принял 23 июня 2023 г. в рамках своего 11-го пакета. ЕС также принял новые меры. Ожидается, что Федеральный совет примет решение об их принятии к концу августа», – уточнили в правительстве.

Находящиеся в Швейцарии активы попавших под санкции компаний будут заблокированы и переданы в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Физлицам будут запрещены въезд в Швейцарию и транзит через ее территорию.

23 июня Евросоюз официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России, который вводит санкции против 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц – среди них военные, журналисты, бизнесмены и др. Также под запрет попали некоторые СМИ. Вместе с этим запрещается транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии), заходы любых танкеров из России в порты Европы и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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