Путин 27 июня встретился с Кадыровым
Президент России Владимир Путин 27 июня провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с «РИА Новости».
Ранее Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал фото со встречи с Путиным. По словам главы Чечни, 27 июня он рассказал главе государства о социально-политической обстановке в регионе, они обсудили планы развития Чечни.
«В заключение встречи Владимир Владимирович попросил меня передать свои искренние поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам. – "Ведомости"), передать пожелания счастья, добра, мира и благополучия. Отдельно верховный главнокомандующий попросил поздравить бойцов, несущих службу на СВО. Пожелал отважным ребятам успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач», – написал Кадыров.
28 июня – день праздника Курбан-байрам, также известного как Ид аль-адха («праздник жертвоприношения»). Он знаменует завершение паломничества к священным местам ислама. Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после другого важного для мусульман праздника – Ураза-байрама, который в этом году отмечался 21 апреля.
В поздравлении мусульманам России Путин отметил самоотверженность, отвагу и мужество бойцов, которые в ходе спецоперации «опираются на исторические, духовные, патриотические традиции предков» и «плечом к плечу со своими товарищами» защищают Россию.