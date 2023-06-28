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Путин 27 июня встретился с Кадыровым

Ведомости

Президент России Владимир Путин 27 июня провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с «РИА Новости».

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал фото со встречи с Путиным. По словам главы Чечни, 27 июня он рассказал главе государства о социально-политической обстановке в регионе, они обсудили планы развития Чечни. 

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«В заключение встречи Владимир Владимирович попросил меня передать свои искренние поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам. – "Ведомости"), передать пожелания счастья, добра, мира и благополучия. Отдельно верховный главнокомандующий попросил поздравить бойцов, несущих службу на СВО. Пожелал отважным ребятам успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач», – написал Кадыров.

28 июня – день праздника Курбан-байрам, также известного как Ид аль-адха («праздник жертвоприношения»). Он знаменует завершение паломничества к священным местам ислама. Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после другого важного для мусульман праздника – Ураза-байрама, который в этом году отмечался 21 апреля.

В поздравлении мусульманам России Путин отметил самоотверженность, отвагу и мужество бойцов, которые в ходе спецоперации «опираются на исторические, духовные, патриотические традиции предков» и «плечом к плечу со своими товарищами» защищают Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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