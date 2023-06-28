Путин 27 июня встретился с Кадыровым

28 июня – день праздника Курбан-байрам, также известного как Ид аль-адха («праздник жертвоприношения»). Он знаменует завершение паломничества к священным местам ислама. Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после другого важного для мусульман праздника – Ураза-байрама, который в этом году отмечался 21 апреля.