Лавров охарактеризовал отношения России и Запада как «борьбу миров»

«Президент России Владимир Владимирович Путин много раз говорил, что мы открыты к сотрудничеству. Но в том, что касается наших бывших западных партнеров, не можем полагаться на договоренности с ними, включая имевшие юридический характер. Это такая «борьба миров», – сказал он.