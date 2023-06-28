Лавров охарактеризовал отношения России и Запада как «борьбу миров»
Москва больше не может полагаться на договоренности с Западом, в том числе и на юридически обязывающие, поэтому отношения России и Запада похожи на «борьбу миров». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью в программе «Большая игра» на «Первом канале».
«Президент России Владимир Владимирович Путин много раз говорил, что мы открыты к сотрудничеству. Но в том, что касается наших бывших западных партнеров, не можем полагаться на договоренности с ними, включая имевшие юридический характер. Это такая «борьба миров», – сказал он.
Лавров отметил, что Москва открыта к контактам с Вашингтоном, добавил министр. По его словам, США обращаются к России по линии помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, сейчас ведутся контакты по вопросу функционирования посольств.
При этом со стороны Запада не было никаких предложений по урегулированию конфликта на Украине, отметил Лавров. Он подчеркнул, что все страны, которые отказываются от проведения мирных переговоров, должны понимать, что «чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться».
С начала военной спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале – марте прошлого года, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.