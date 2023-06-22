СМИ узнали о готовности парламента ЮАР провести переговоры между Россией и Украиной
Парламент ЮАР готов провести мирные переговоры между парламентариями России и Украины, сообщил портал News24 со ссылкой на доклад национальной ассамблеи республики. Инициативу также поддержали в ОАЭ.
Согласно отчету, с которым выступила спикер национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкакула, для организации встречи российских и украинских парламентариев в законодательных органах ЮАР и ОАЭ предлагается направить послания с предложениями:
обсуждения способов смягчения гуманитарных последствий конфликта в продовольственной и ядерной безопасности;
доступа и обмена военнопленными;
контакта с другими сторонами для деэскалации конфликта.
17 июня в Санкт-Петербург прибыла миссия семи африканских стран, представившая мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. В рамках визита представители стран Африки провели встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В мирный план африканских стран входит необходимость достижения мира путем переговоров и дипломатическими средствами, окончание боевых действий, деэскалация с обеих сторон, уважение суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН, обеспечение Россией и Украиной движения зерна и удобрений для нуждающихся стран Африки согласно зерновой сделке и др.
С начала военной спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте прошлого года, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что Украина была близка к заключению мирного договора с Россией на прошлогодних стамбульских переговорах. Он отметил, что делегация Украины не скрывала согласование своих решений с Западом, который и выступил против заключения мирного соглашения. Поэтому парафированный прошлогодний договор с Киевом, который показал Путин на встрече с представителям стран Африки 17 июня, для Запада не является откровением.