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СМИ узнали о готовности парламента ЮАР провести переговоры между Россией и Украиной

Ведомости

Парламент ЮАР готов провести мирные переговоры между парламентариями России и Украины, сообщил портал News24 со ссылкой на доклад национальной ассамблеи республики. Инициативу также поддержали в ОАЭ.

Согласно отчету, с которым выступила спикер национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкакула, для организации встречи российских и украинских парламентариев в законодательных органах ЮАР и ОАЭ предлагается направить послания с предложениями: 

  • обсуждения способов смягчения гуманитарных последствий конфликта в продовольственной и ядерной безопасности; 

  • доступа и обмена военнопленными;

  • контакта с другими сторонами для деэскалации конфликта.

17 июня в Санкт-Петербург прибыла миссия семи африканских стран, представившая мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. В рамках визита представители стран Африки провели встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В мирный план африканских стран входит необходимость достижения мира путем переговоров и дипломатическими средствами, окончание боевых действий, деэскалация с обеих сторон, уважение суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН, обеспечение Россией и Украиной движения зерна и удобрений для нуждающихся стран Африки согласно зерновой сделке и др.

Африканский мирный план представлен в Киеве и Петербурге

Ожидать от него реального результата преждевременно, считают эксперты

С начала военной спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте прошлого года, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.

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Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что Украина была близка к заключению мирного договора с Россией на прошлогодних стамбульских переговорах. Он отметил, что делегация Украины не скрывала согласование своих решений с Западом, который и выступил против заключения мирного соглашения. Поэтому парафированный прошлогодний договор с Киевом, который показал Путин на встрече с представителям стран Африки 17 июня, для Запада не является откровением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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