Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что Украина была близка к заключению мирного договора с Россией на прошлогодних стамбульских переговорах. Он отметил, что делегация Украины не скрывала согласование своих решений с Западом, который и выступил против заключения мирного соглашения. Поэтому парафированный прошлогодний договор с Киевом, который показал Путин на встрече с представителям стран Африки 17 июня, для Запада не является откровением.