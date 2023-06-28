Путин прокомментировал реакцию народа на события 24 июня

В 10 утра 24 июня Путин выступил с обращением к нации, в котором прокомментировал действия ЧВК «Вагнер». Глава государства объявил действия ЧВК «Вагнер» предательством и изменой. Не называя имен организаторов вооруженного мятежа, Путин обвинил их в том, что они «толкают страну к анархии и братоубийству», и сравнил сложившуюся ситуацию с 1917 г. Это обращение хотя бы одну минуту посмотрели 8,1 млн россиян старше четырех лет, проживающих в городах с население более 100 000 жителей, следует из данных Mediascope.