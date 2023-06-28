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Путин прокомментировал реакцию народа на события 24 июня

Ведомости

Президент России Владимир Путин не сомневался в поддержке населения действий российских властей в связи с попыткой вооруженного переворота в стране 24 июня. Об этом он сказал во время встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым, передает пресс-служба Кремля. 

«Я не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране», – сказал он. 

В свою очередь, Меликов отметил, что в Дагестане не было ни одного человека, который бы не выразил поддержку руководству России после обращения Путина к народу. Он также подчеркнул, что жители Дагестана будут и впредь поддерживать все решения президента и руководства страны. 

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В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела. 

В 10 утра 24 июня Путин выступил с обращением к нации, в котором прокомментировал действия ЧВК «Вагнер». Глава государства объявил действия ЧВК «Вагнер» предательством и изменой. Не называя имен организаторов вооруженного мятежа, Путин обвинил их в том, что они «толкают страну к анархии и братоубийству», и сравнил сложившуюся ситуацию с 1917 г.  Это обращение хотя бы одну минуту посмотрели 8,1 млн россиян старше четырех лет, проживающих в городах с население более 100 000 жителей, следует из данных Mediascope.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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