Директор ЦРУ назвал глупостью отделение США от экономики Китая

«Ответ на этот вопрос заключается не в том, чтобы отделиться от экономики, подобной китайской, что было бы глупо, а в разумном снижении рисков и диверсификации за счет обеспечения устойчивых цепочек поставок, защиты нашего технологического превосходства и инвестиций в промышленные мощности», – заявил он.