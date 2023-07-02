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Директор ЦРУ назвал глупостью отделение США от экономики Китая

Ведомости

Отделение США от Китая было бы глупостью, учитывая экономическую взаимозависимость двух стран, поэтому Вашингтону следует пытаться диверсифицировать свои цепочки поставок, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого», — сказал Бернс во время лекции в Оксфордшире (цитата по South China Morning Post). 

По словам главы ЦРУ, ни одна страна не хочет оказаться во власти «картеля одного» в отношении критически важных полезных ископаемых и технологий.

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«Ответ на этот вопрос заключается не в том, чтобы отделиться от экономики, подобной китайской, что было бы глупо, а в разумном снижении рисков и диверсификации за счет обеспечения устойчивых цепочек поставок, защиты нашего технологического превосходства и инвестиций в промышленные мощности», – заявил он. 

Бернс тайно посетил в мае Пекин с рабочим визитом, сообщало агентство AP со ссылкой на неназванного американского чиновника. Поездка главы американской разведки, как отмечалось, стала первым визитом столь высокого уровня в Китай после инцидента с китайским аэростатом, сбитым в феврале 2023 г. над территорией США, и была нацелена на снижение напряженности в отношениях двух стран.

19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Тот призвал США прекратить раздувать «теорию китайской угрозы», отменить свои незаконные односторонние санкции против КНР и отказаться от подавления технологического развития Китая. Блинкен, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона балийскому консенсусу и выразил надежду на урегулирование разногласий с Пекином.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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