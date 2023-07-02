Над Белгородом ПВО сбила беспилотник

14 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотников взрывное устройство и пять гранат в Белгородском районе, сообщали власти. Еще четыре взрывных устройства было сброшено с дронов в Грайворонском городском округе, а в Шебекинском округе ВСУ сбросили с беспилотников 3 гранаты. Ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал. Ранее Украина атаковала дронами-камикадзе села Вязовое и Староселье. В результате неконтролируемого падения беспилотника ранения получил житель Вязового, сообщил Гладков. В Староселье никто не пострадал, однако атаке подвергся инфраструктурный объект связи.