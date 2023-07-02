Над Белгородом ПВО сбила беспилотник
Беспилотник самолетного типа сбит российской системой противовоздушной обороны (ПВО) 2 июля над Белгородом, последствия уточняются, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле», – написал глава региона.
По предварительным данным, в результате падения беспилотника никто не пострадал.
В Белгородской области силы ПВО и ранее сбивали БПЛА. Так, 16 июня был сбит беспилотник самолетного типа на границе Белгородского района и Яковлевского округа. За последние сутки был сбит дрон в селе Тулянка Валуйского городского округа, еще один удалось сбить в селе Муром.
14 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотников взрывное устройство и пять гранат в Белгородском районе, сообщали власти. Еще четыре взрывных устройства было сброшено с дронов в Грайворонском городском округе, а в Шебекинском округе ВСУ сбросили с беспилотников 3 гранаты. Ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал. Ранее Украина атаковала дронами-камикадзе села Вязовое и Староселье. В результате неконтролируемого падения беспилотника ранения получил житель Вязового, сообщил Гладков. В Староселье никто не пострадал, однако атаке подвергся инфраструктурный объект связи.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».