В комитете Госдумы по бюджету и налогам обсудили законопроект об основных направлениях ДКП
На площадке экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам обсудили законопроект о реализации основных направлений налоговой и денежно-кредитной политики, сообщил «Ведомостям» представитель комитета.
Во время мероприятия свои предложения озвучили руководители «Опоры России», РСПП и других бизнес-объединений, а также профильные эксперты.
«Мы видим, что ряд предложений РСПП готовы не просто обсуждать, а мы надеемся, и учитывать в той части, которая касается антикризисных мер. Для нас очень важно, что мы сегодня собрались в очном формате на такой эффективной площадке», – заявила исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова.
Президент «Опоры России» Александр Калинин назвал правильным подход руководства комитета приглашать все ведущие бизнес-объединения для обсуждения своих позиций.
Законпроект был внесен правительством России в Госдуму 31 мая 2023 г., 20 июня комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам рекомендовал принять его в первом чтении. Его рассмотрение запланировано на 12 июля.
Документ предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс и другие законодательные акты России. Как отмечается в пояснительной записке, он был подготовлен в целях реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России, а также в целях исполнения отдельных поручений правительства в части налогового администрирования, НДС, НДФЛ, международного налогооблажения, специальных налоговых режимов и др.