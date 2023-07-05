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Политика

В комитете Госдумы по бюджету и налогам обсудили законопроект об основных направлениях ДКП

Ведомости

На площадке экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам обсудили законопроект о реализации основных направлений налоговой и денежно-кредитной политики, сообщил «Ведомостям» представитель комитета.

Во время мероприятия свои предложения озвучили руководители «Опоры России», РСПП и других бизнес-объединений, а также профильные эксперты.

«Мы видим, что ряд предложений РСПП готовы не просто обсуждать, а мы надеемся, и учитывать в той части, которая касается антикризисных мер. Для нас очень важно, что мы сегодня собрались в очном формате на такой эффективной площадке», – заявила исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова.

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Президент «Опоры России» Александр Калинин назвал правильным подход руководства комитета приглашать все ведущие бизнес-объединения для обсуждения своих позиций.

Законпроект был внесен правительством России в Госдуму 31 мая 2023 г., 20 июня комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам рекомендовал принять его в первом чтении. Его рассмотрение запланировано на 12 июля.

Документ предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс и другие законодательные акты России. Как отмечается в пояснительной записке, он был подготовлен в целях реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России, а также в целях исполнения отдельных поручений правительства в части налогового администрирования, НДС, НДФЛ, международного налогооблажения, специальных налоговых режимов и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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