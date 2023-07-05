В комитете Госдумы по бюджету и налогам обсудили законопроект об основных направлениях ДКП

«Мы видим, что ряд предложений РСПП готовы не просто обсуждать, а мы надеемся, и учитывать в той части, которая касается антикризисных мер. Для нас очень важно, что мы сегодня собрались в очном формате на такой эффективной площадке», – заявила исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова.