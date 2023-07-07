Премьер Чехии пообещал передать Украине боевые вертолеты и боеприпасы

Премьер заявил, что Чехия входит в число стран, которые оказывают Украине наибольшую военную помощь. По его словам, Прага передала Киеву 676 единиц тяжелой техники и более 4 млн среднекалиберных и крупнокалиберных боеприпасов. Фиала уточнил, что ежедневно республика отправляет на Украине около 10 000 боеприпасов и «хотя один танк, БМП, гаубицу или что-то подобное».