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Премьер Чехии пообещал передать Украине боевые вертолеты и боеприпасы

Ведомости

Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Фиала подчеркнул, что Прага продолжит помогать Киеву во всех областях, включая оборонную. В частности, Чехия передаст Украине учебные симуляторы для подготовки пилотов, в том числе летчиков для истребителей F-16, чтобы обучение шло на территории Украины.

Премьер заявил, что Чехия входит в число стран, которые оказывают Украине наибольшую военную помощь. По его словам, Прага передала Киеву 676 единиц тяжелой техники и более 4 млн среднекалиберных и крупнокалиберных боеприпасов. Фиала уточнил, что ежедневно республика отправляет на Украине около 10 000 боеприпасов и «хотя один танк, БМП, гаубицу или что-то подобное».

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В феврале Фиала говорил, что военная помощь Чехии Украине составила около 40 млрд крон (примерно 1,68 млрд евро). При этом в марте президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага исчерпала возможности поставок оружия Украине. По его словам, республике не хватает рабочих для производства боеприпасов.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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