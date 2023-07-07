Премьер Чехии пообещал передать Украине боевые вертолеты и боеприпасы
Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы», – сказал он (цитата по ТАСС).
Фиала подчеркнул, что Прага продолжит помогать Киеву во всех областях, включая оборонную. В частности, Чехия передаст Украине учебные симуляторы для подготовки пилотов, в том числе летчиков для истребителей F-16, чтобы обучение шло на территории Украины.
Премьер заявил, что Чехия входит в число стран, которые оказывают Украине наибольшую военную помощь. По его словам, Прага передала Киеву 676 единиц тяжелой техники и более 4 млн среднекалиберных и крупнокалиберных боеприпасов. Фиала уточнил, что ежедневно республика отправляет на Украине около 10 000 боеприпасов и «хотя один танк, БМП, гаубицу или что-то подобное».
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран.