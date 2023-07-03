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Политика

Чехия сделала исключения из санкций для 33 местных компаний

Ведомости

Чехия сделала исключения из антироссийских санкций для 33 местных компаний, большинство из которых работают в сферах энергетики и фармацевтики. Об этом сообщает издание Seznam Zprvy со ссылкой на финансово-аналитическое управление Чехии (FAU).

В ведомстве пояснили, что исключения были сделаны в соответствии с законодательством ЕС. Большинство случаев относились к компаниями атомной энергетики (37%) и фармацевтики (45%). Названия компаний и другие подробности не уточняются.

По данным издания, крупнейшая энергетическая компания Чехии CEZ, которой принадлежат АЭС «Темелин» и «Дукованы», неоднократно обращалась за исключением из санкций. Представитель CEZ подтвердил, что компания подала «не более десяти» таких запросов.

Seznam Zprvy отмечает, что исключения были сделаны для того, чтобы компания могла продолжить сотрудничество с российскими инжиниринговыми компаниями. В CEZ признали, что запросы касались связанных с атомной энергетикой фирм MSA и Skoda JS. Первая ранее входила в состав Трубной металлургической компании (ТМК), которой владел попавший под санкции предприниматель Дмитрий Пумпянский. Вторая названная компания ранее входила в структуру российской машиностроительной группы «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ).

В FAU не дали конкретного ответа на вопрос издания об исключениях для фармацевтических компаний. Как пишет Seznam Zprvy, из ответа директора ведомства Йиржи Хилмара следует, что речь идет об экспорте из Чехии в Россию определенных составляющих для производства лекарств. Согласно законодательству ЕС, страны могут разрешить поставки подсанкционных компонентов «для медицинских и фармацевтических целей».

С начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже 11 пакетов санкций против РФ, последний из них – 23 июня. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение, фармацевтику и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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