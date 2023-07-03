Чехия сделала исключения из санкций для 33 местных компаний

Seznam Zprvy отмечает, что исключения были сделаны для того, чтобы компания могла продолжить сотрудничество с российскими инжиниринговыми компаниями. В CEZ признали, что запросы касались связанных с атомной энергетикой фирм MSA и Skoda JS. Первая ранее входила в состав Трубной металлургической компании (ТМК), которой владел попавший под санкции предприниматель Дмитрий Пумпянский. Вторая названная компания ранее входила в структуру российской машиностроительной группы «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ).