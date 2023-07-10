Лавров: возвращение Сирии в ЛАГ улучшило ситуацию на Ближнем Востоке

Членство Сирии в ЛАГ было восстановлено на саммите организации 19 мая. Членство Дамаска в организации было приостановлено с началом гражданской войны в стране в 2011 г., в результате которой погибли более 500 000 человек, а около половины довоенного населения страны покинуло свои дома (5,6 млн выехали из страны, 6,6 млн – стали перемещенными лицами внутри страны, согласно данным ООН).