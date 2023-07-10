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Лавров: возвращение Сирии в ЛАГ улучшило ситуацию на Ближнем Востоке

Ведомости

Возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) позитивно повлияло на «политическую атмосферу» на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Данный шаг укрепил международные позиции всех арабских государств, которые продемонстрировали способность к принятию важных, согласованных и ориентированных на перспективу решений», – сказал российский министр.

Лавров отметил, что особое внимание стороны уделили задачам «продвижения комплексного политического урегулирования и постконфликтного восстановления» Сирии. Также страны, которые принимают участие в диалоге Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и России, выступили «в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности» республики, добавил он.

Членство Сирии в ЛАГ было восстановлено на саммите организации 19 мая. Членство Дамаска в организации было приостановлено с началом гражданской войны в стране в 2011 г., в результате которой погибли более 500 000 человек, а около половины довоенного населения страны покинуло свои дома (5,6 млн выехали из страны, 6,6 млн – стали перемещенными лицами внутри страны, согласно данным ООН).

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Кроме того, 12 апреля министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан встретился со своим сирийским коллегой Фейсалом Мекдадом. По итогам переговоров стороны согласились вскоре возобновить дипотношения, которые были прерваны после начала гражданской войны, а также перезапустить авиарейсы между двумя государствами.

Уже 13 июня на полях 10-й конференции арабских и китайских предпринимателей Сирия и Саудовская Аравия достигли договоренностей о возобновлении сотрудничества в области экономики, торговли, а также инвестиций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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