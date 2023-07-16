Минобороны раскрыло детали атаки дронов на Севастополь

Минобороны раскрыло детали атаки дронов на СевастопольДва дрона сбила система ПВО, еще пять уничтожили средства РЭБ
Два безэкипажных катера и семь беспилотников утром 16 июля попытались атаковать объекты на территории Крыма и Севастополя, российские силы пресекли атаку, пострадавших и разрушений нет, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Об уничтожении дронов ранее сегодня сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, один БПЛА сбили над морем, еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде. Позже губернатор сообщил об уничтожении еще одного БПЛА в районе мыса Манганари.
В Минобороны подтвердили, что два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии, еще пять беспилотников было подавлено средствами РЭБ. Дроны, не достигнув целей, потерпели крушение, говорится в сообщении.
«Также в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – сообщили в Министерстве.
До этого массированные атаки беспилотников на Крым происходили в мае. В ночь на 7 мая Развожаев сообщал о попытке атаки на Севастополь и Крым более десяти беспилотниками.
29 апреля в результате попадания беспилотника в городе загорелся резервуар с топливом. Как и в ночь на 7 мая, тогда территорию пытались атаковать сразу несколько беспилотников. Однако, по словам Развожаева, долететь смог только один из них.