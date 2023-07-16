Газета
Политика

Минобороны раскрыло детали атаки дронов на Севастополь

Два дрона сбила система ПВО, еще пять уничтожили средства РЭБ
Полина Худякова
Максим Стулов / Ведомости

Два безэкипажных катера и семь беспилотников утром 16 июля попытались атаковать объекты на территории Крыма и Севастополя, российские силы пресекли атаку, пострадавших и разрушений нет, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Об уничтожении дронов ранее сегодня сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, один БПЛА сбили над морем, еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде. Позже губернатор сообщил об уничтожении еще одного БПЛА в районе мыса Манганари.

В Минобороны подтвердили, что два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии, еще пять беспилотников было подавлено средствами РЭБ. Дроны, не достигнув целей, потерпели крушение, говорится в сообщении.

Ранее по теме: Упавший в Курской области беспилотник повредил фасад многоквартирного дома

«Также в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – сообщили в Министерстве.

До этого массированные атаки беспилотников на Крым происходили в мае. В ночь на 7 мая Развожаев сообщал о попытке атаки на Севастополь и Крым более десяти беспилотниками. 

29 апреля в результате попадания беспилотника в городе загорелся резервуар с топливом. Как и в ночь на 7 мая, тогда территорию пытались атаковать сразу несколько беспилотников. Однако, по словам Развожаева, долететь смог только один из них.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных