Минобороны раскрыло детали атаки дронов на Севастополь

Об уничтожении дронов ранее сегодня сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, один БПЛА сбили над морем, еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде. Позже губернатор сообщил об уничтожении еще одного БПЛА в районе мыса Манганари.