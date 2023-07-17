Путин снял Абдулатипова с должности постпреда при Организации исламского сотрудничества
Рамазана Абдулатипова освободили от должности постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества (ОИС), следует из указа президента России Владимира Путина.
Другим своим указом президент назначил на место постпреда при организации Турко Даудова, который занимал пост советника главы Чечни Рамзана Кадырова и был его представителем в арабских и мусульманских государствах.
Абдулатипов стал постпредом РФ при ОИС в декабре 2018 г. До этого он занимал должность спецпредставителя российского президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия. Абдулатипов был главой Дагестана в 2013-2018 гг. Изначально он был избран как президент республики, однако в январе 2014 г. стал главой в связи с переименованием должности.
Кроме того, политик был депутатом Госдумы с 2011 по 2013 г. от «Единой России». В парламенте являлся заместителем председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.