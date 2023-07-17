Путин снял Абдулатипова с должности постпреда при Организации исламского сотрудничества

Абдулатипов стал постпредом РФ при ОИС в декабре 2018 г. До этого он занимал должность спецпредставителя российского президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия. Абдулатипов был главой Дагестана в 2013-2018 гг. Изначально он был избран как президент республики, однако в январе 2014 г. стал главой в связи с переименованием должности.