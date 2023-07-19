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Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола

Ведомости

Совет Федерации на заседании 19 июля поддержал закон о запрете смены пола за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям, сообщает «Парламентская газета». 14 июля закон был принят Госдумой.

Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

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Исключения коснутся медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций будет приниматься врачебной комиссией.

Кроме того, сменившие пол граждане не смогут усыновить ребенка, стать опекунами или попечителями. Также будет аннулирован брак в случае смены пола одним из супругов. Закон также запрещает менять пол в документах, а справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт, будут аннулированы.

Документ вносит поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», закон «Об актах гражданского состояния» и Семейный кодекс.

Законопроект был внесен группой из почти 400 депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Он объяснял введение таких ограничений защитой граждан. По его словам, смена пола – это «чудовищная тенденция», которая ведет к вырождению нации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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