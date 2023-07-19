Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола
Совет Федерации на заседании 19 июля поддержал закон о запрете смены пола за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям, сообщает «Парламентская газета». 14 июля закон был принят Госдумой.
Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.
Исключения коснутся медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций будет приниматься врачебной комиссией.
Кроме того, сменившие пол граждане не смогут усыновить ребенка, стать опекунами или попечителями. Также будет аннулирован брак в случае смены пола одним из супругов. Закон также запрещает менять пол в документах, а справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт, будут аннулированы.
Документ вносит поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», закон «Об актах гражданского состояния» и Семейный кодекс.
Законопроект был внесен группой из почти 400 депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Он объяснял введение таких ограничений защитой граждан. По его словам, смена пола – это «чудовищная тенденция», которая ведет к вырождению нации.