Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола

Кроме того, сменившие пол граждане не смогут усыновить ребенка, стать опекунами или попечителями. Также будет аннулирован брак в случае смены пола одним из супругов. Закон также запрещает менять пол в документах, а справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт, будут аннулированы.