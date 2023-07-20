В Пентагоне рассказали о переориентации Запада с поставок техники Киеву на ее ремонт
Западные страны, поставлявшие Украине оружие и технику, будут уделять больше внимания ее ремонту. Об этом в разговоре с Politico сообщил замглавы Пентагона Уильям Лапланте.
«Мы создаем ремонтные предприятия в Европе, мы переводим руководства [по обучению и ремонту], мы должны сделать гораздо больше вместе, поэтому на этом будет больше внимания», – сказал он.
По информации издания, вопрос восстановления техники и поддержания ее в рабочем состоянии является основным для рабочей группы, в которую входят представители 22 стран. Лапланте возглавляет эту рабочую группу, пишет Politico.
Уточняется, что западные страны также будут продолжать направлять на Украину технику. В частности, участники контактной группы на встрече, которая прошла на этой неделе, обсудили поставки машин и оборудования для разминирования, а также мобильных средств ПВО малой дальности, рассказал источник Politico.
19 июля в пресс-службе Пентагона сообщили, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $1,3 млрд. Новый пакет помощи состоит из 13 пунктов, в него в том числе входят: четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), беспилотные авиационные системы (БАС) Phoenix Ghost и Switchblade, средства для обнаружение БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования, авиационные и артиллерийские боеприпасы, в частности 152-мм снаряды для артиллерии, а также 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для перевозки техники и др.
После начала спецоперации на Украине США и их союзники начали оказывать Киеву военную помощь. Россия неоднократно критиковала поставки боеприпасов ВСУ. В частности, после сообщений о передаче Киеву кассетных боеприпасов в Кремле заявили, что в случае применения такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Вашингтона, вспомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в феврале 2022 г. заявляла, что применение кассетных боеприпасов является военным преступлением.