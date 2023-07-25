Кремль: возвращение к зерновой сделке невозможно

«В письме господина Гутерриша излагался опять некий план действий и обещания того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не была исполнена. Поэтому это невозможно», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.