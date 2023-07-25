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Кремль: возвращение к зерновой сделке невозможно

Ведомости

Несмотря на предложение генсека ООН Антониу Гуттериша, Россия не станет возвращаться к зерновой сделке до тех пор, пока ее условия не выполняются, заявили в Кремле.

«В письме господина Гутерриша излагался опять некий план действий и обещания того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не была исполнена. Поэтому это невозможно», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, как отметил Песков, президент страны Владимир Путин дал понять, что РФ готова «незамедлительно возобновить сделку, как только она будет исполнена».

Представитель Кремля также ответил на предложение Литвы использовать балтийские порты для зерна из Украины. «Это суверенное право этих государств. И здесь мы вряд ли что-то должны оценивать. Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях, в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию», – сказал Песков.

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24 июля Гуттериш заявил, что направил Путину предложения по возвращению к зерновой инициативе. Что именно было изложено в письме, не уточнялось. 11 июля генсек ООН также направил письмо главе государства, где, в частности, предлагал подключить к системе расчетов SWIFT «дочку» Россельхозбанка, но не сам банк. В России заявляли, что переподключение должно произойти только для Россельхозбанка.

17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Москва неоднократно отмечала, что российская часть сделки, по помощи в экспорте российского зерна и удобрений и др., не выполнялась.

После решения властей РФ Песков заявил, что Украина использовала зону зерновой сделки в боевых целях и это «ни для кого не является секретом». Похожее заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Киев использовал зерновой коридор для «прикрытия террористических атак».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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