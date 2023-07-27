Песков оценил работу Госдумы по интеграции новых регионов

26 июля прошло последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы. Как сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, за эту сессию депутаты приняли 500 законов. Для поддержки участников спецоперации Госдума приняла 77 законов, в том числе о введении льгот при поступлении в вузы и переводе с платной формы обучения на бюджет, отметил спикер Госдумы. Еще 54 закона было принято для интеграции новых регионов в состав России. По словам Володина, осталось рассмотреть всего три законопроекта – это Госдума сделает уже в осеннюю сессию.