Песков оценил работу Госдумы по интеграции новых регионов
В Кремле приветствуют «напряженную и сложную» работу депутатов Госдумы по интеграции новых регионов и оказанию помощи участникам спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все, что касается новых регионов и их интеграции во все сферы жизни нашей страны и оказания помощи участникам СВО, их родным и близким, – это является абсолютным приоритетом всех ветвей. Конечно, можно приветствовать ту напряженную и сложную работу, которую проделала палата парламента», – сказал Песков.
26 июля прошло последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы. Как сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, за эту сессию депутаты приняли 500 законов. Для поддержки участников спецоперации Госдума приняла 77 законов, в том числе о введении льгот при поступлении в вузы и переводе с платной формы обучения на бюджет, отметил спикер Госдумы. Еще 54 закона было принято для интеграции новых регионов в состав России. По словам Володина, осталось рассмотреть всего три законопроекта – это Госдума сделает уже в осеннюю сессию.
По словам спикера, 27% инициатив были социально ориентированными, а 68% стали законами прямого действия. Володин отметил, что такую задачу перед парламентариями ставил президент РФ Владимир Путин.