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Италия приостановила выдачу виз россиянам и белорусам за инвестиции

Ведомости

Италия приостановила действие программы Investor Visa for Italy для граждан России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте министерства предприятий и «Сделано в Италии».

«Настоящим сообщается о приостановлении действия программы для граждан России и Белоруссии по приказу председателя комитета от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза», – говорится на странице программы.

Investor Visa for Italy – это программа для граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые инвестируют в стратегические активы экономики Италии. Виза выдается на два года. Программа была запущена в 2017 г.

Ранее по теме: Визовый центр Италии в Москве прекратил прием заявителей с временной регистрацией

На фоне начала спецоперации России на Украине ряд европейских стран приостановил выдачу шенгенских виз россиянам. Кроме того, с 12 сентября 2022 г. Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией.

С 6 июля визовый центр Италии в Москве не принимает документы от заявителей из регионов России. В визовый центр могут обратиться только жители Москвы и Московской области с постоянной регистрацией. Для тех, кто имеет временную регистрацию в столице, услуги центра будут недоступны. Граждане с регистрацией в других регионах России могут обратиться с заявлением в компанию «Альмавива» или в визовый центр Италии в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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