Италия приостановила выдачу виз россиянам и белорусам за инвестиции
Италия приостановила действие программы Investor Visa for Italy для граждан России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте министерства предприятий и «Сделано в Италии».
«Настоящим сообщается о приостановлении действия программы для граждан России и Белоруссии по приказу председателя комитета от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза», – говорится на странице программы.
Investor Visa for Italy – это программа для граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые инвестируют в стратегические активы экономики Италии. Виза выдается на два года. Программа была запущена в 2017 г.
На фоне начала спецоперации России на Украине ряд европейских стран приостановил выдачу шенгенских виз россиянам. Кроме того, с 12 сентября 2022 г. Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией.
С 6 июля визовый центр Италии в Москве не принимает документы от заявителей из регионов России. В визовый центр могут обратиться только жители Москвы и Московской области с постоянной регистрацией. Для тех, кто имеет временную регистрацию в столице, услуги центра будут недоступны. Граждане с регистрацией в других регионах России могут обратиться с заявлением в компанию «Альмавива» или в визовый центр Италии в Санкт-Петербурге.