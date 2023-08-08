Италия приостановила выдачу виз россиянам и белорусам за инвестиции

С 6 июля визовый центр Италии в Москве не принимает документы от заявителей из регионов России. В визовый центр могут обратиться только жители Москвы и Московской области с постоянной регистрацией. Для тех, кто имеет временную регистрацию в столице, услуги центра будут недоступны. Граждане с регистрацией в других регионах России могут обратиться с заявлением в компанию «Альмавива» или в визовый центр Италии в Санкт-Петербурге.