Газета
Общество

Визовый центр Италии в Москве прекратил прием заявителей с временной регистрацией

Ведомости

Визовый центр Италии в Москве с 6 июля не будет принимать документы от заявителей из регионов России. Об этом сообщается на сайте центра.

В визовый центр Москвы смогут обратиться только жители Москвы и Московской области с постоянной регистрацией. Для тех, кто имеет временную регистрацию в столице, услуги центра будут недоступны.

В центре уточнили, что имеющие регистрацию в Ленинградской, Мурманской, Псковской, Архангельской, Вологодской, Новгородской областях и республике Карелия должны обращаться в визовый центр Италии в Санкт-Петербурге.

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Граждане с регистрацией в других регионах России могут обратиться с заявлением в компанию «Альмавива». Согласно информации на сайте компании, ее филиалы находятся в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге.

Ранее в визовом центре в Москве предупредили, что «связи с обстоятельствами организационного и технического характера» обработка запросов будет занимать больше времени, чем обычно. В центре посоветовали подавать комплект документов заранее – желательно за 15 рабочих дней до поездки.

На фоне начала спецоперации России на Украине ряд европейских стран приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Кроме того, с 12 сентября 2022 г. Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, из-за чего сбор вырос с 35 евро до 80, а срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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