Визовый центр Италии в Москве прекратил прием заявителей с временной регистрацией

На фоне начала спецоперации России на Украине ряд европейских стран приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Кроме того, с 12 сентября 2022 г. Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, из-за чего сбор вырос с 35 евро до 80, а срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней.