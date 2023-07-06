Визовый центр Италии в Москве прекратил прием заявителей с временной регистрацией
Визовый центр Италии в Москве с 6 июля не будет принимать документы от заявителей из регионов России. Об этом сообщается на сайте центра.
В визовый центр Москвы смогут обратиться только жители Москвы и Московской области с постоянной регистрацией. Для тех, кто имеет временную регистрацию в столице, услуги центра будут недоступны.
В центре уточнили, что имеющие регистрацию в Ленинградской, Мурманской, Псковской, Архангельской, Вологодской, Новгородской областях и республике Карелия должны обращаться в визовый центр Италии в Санкт-Петербурге.
Граждане с регистрацией в других регионах России могут обратиться с заявлением в компанию «Альмавива». Согласно информации на сайте компании, ее филиалы находятся в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге.
Ранее в визовом центре в Москве предупредили, что «связи с обстоятельствами организационного и технического характера» обработка запросов будет занимать больше времени, чем обычно. В центре посоветовали подавать комплект документов заранее – желательно за 15 рабочих дней до поездки.
На фоне начала спецоперации России на Украине ряд европейских стран приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Кроме того, с 12 сентября 2022 г. Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, из-за чего сбор вырос с 35 евро до 80, а срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней.