СМИ: Индия запретила производителям дронов использовать китайские компоненты

Всего власти Индии выделили 1,6 трлн рупий ($19,8 млрд) на военную модернизацию в 2023 и 2024 гг., 75% из которых предназначено для развития отечественной промышленности. Запрет на китайские компоненты повысил стоимость производства военных дронов, поскольку производители вынуждены искать замену в других странах, рассказали агентству эксперты. По оценке основателя NewSpace Research and Technologies Самира Джоши, около 70% продуктов в этих производственных цепочках выпускались в КНР.