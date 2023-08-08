СМИ: Индия запретила производителям дронов использовать китайские компоненты
Индийское правительство запретило производителям беспилотников для военных и разведывательных целей использовать комплектующие, выпущенные в Китае, пишет Reuters.
По информации агентства, на двух встречах в феврале и марте по обсуждению тендеров на БПЛА индийские военные чиновники сообщили потенциальным участникам торгов, что оборудование или подкомпоненты из «стран, имеющих общие сухопутные границы с Индией, не будут приемлемы по соображениям безопасности».
Высокопоставленный представитель минобороны страны подтвердил агентству, что формулировка про общие границы является эвфемизмом для обозначения КНР. По его оценке, индийская промышленность стала зависимой от Китая на фоне роста напряженности между странами и обеспокоенности из-за кибератак.
Как указывает Reuters, руководители спецслужб Индии обеспокоены тем, что сбор разведданных может быть скомпрометирован из-за компонентов китайского производства и связанных с ними «лазеек в системах безопасности» в установленных на дронах коммуникационном оборудовании, камерах или ПО.
Всего власти Индии выделили 1,6 трлн рупий ($19,8 млрд) на военную модернизацию в 2023 и 2024 гг., 75% из которых предназначено для развития отечественной промышленности. Запрет на китайские компоненты повысил стоимость производства военных дронов, поскольку производители вынуждены искать замену в других странах, рассказали агентству эксперты. По оценке основателя NewSpace Research and Technologies Самира Джоши, около 70% продуктов в этих производственных цепочках выпускались в КНР.
В конце июля минторг Китая сообщил о введении экспортного контроля в отношении беспилотников и некоторых компонентов к ним. Ограничения вводятся на экспорт ряда авиационных двигателей, лазеров, радаров, а также систем по борьбе с беспилотниками и другие товары, которые «оказывают значительное влияние на национальную безопасность». Меры вводятся с 1 сентября.